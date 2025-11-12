La Comunidad reúne al jurado de la II Edición de los Premios Excelentes

Jurado para la II Edición de los Premios Excelentes. - MADRID EXCELENTE

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reunido este miércoles al jurado para deliberar los ganadores de la II Edición de los Premios Excelentes, organizados por Madrid Excelente, el sello de calidad avalado por el Gobierno regional.

El nombre de las empresas ganadoras se dará a conocer en la gala que se celebrará a principios del año que viene, con una amplia representación del tejido empresarial madrileño, ha apuntado en un comunicado.

Con estos galardones se busca reconocer y celebrar la excelencia en todos los ámbitos empresariales, distinguiendo a aquellas organizaciones que generan impacto positivo en la sociedad y que sirven como modelo de innovación, sostenibilidad y progreso.

El proceso de selección contempla dos galardones por categoría en las áreas que certifica el sello Madrid Excelente: Premio Valores, para empresas que integran el propósito como eje central de su estrategia; Premio Entorno, a organizaciones que promueven la sostenibilidad ambiental y social; Premio Personas, para compañías que destacan por su compromiso con el bienestar de empleados, clientes y aliados; y Premio Innovación, a empresas que muestran crecimiento, expansión y liderazgo en innovación tecnológica.

Además, todas las entidades certificadas con el sello Madrid Excelente optan automáticamente al Premio Excelente, que reconoce a la empresa más destacada por su trayectoria integral.

La viceconsejera de Economía y Empleo, Macarmen Tejera Gimeno, ha presidido el jurado, mientras que Elena Mantilla, directora general de Madrid Excelente, ha ocupado la Secretaria.

El jurado lo integran líderes empresariales y sociales como Patricia Ayuela (Línea Directa), Inés Bermejo (HP Iberia), Nacho Dean (explorador y activista medioambiental), Verónica García Castelo (ADEFAM), Alejandro Halffter (Cámara de Comercio de Madrid), Laura González Molero (DKV), Asís Martín de Cabiedes (Europa Press), Sara Molero (CEIM), Miguel Ángel Navarro (Catenon), Amelia Pérez Zabaleta (Colegio de Economistas de Madrid), Ignacio Quintana (Forbes) y José Luis Rodríguez García (Nueva Economía Fórum).

VISIBILIZAR EL TALENTO Y LA INNOVACIÓN

Durante la reunión, la presidenta del jurado ha destacado que "los Premios Excelentes se han consolidado como un instrumento estratégico para visibilizar el talento y la innovación empresarial de Madrid, reforzando la competitividad" de la región.

Por su parte, la directora general de Madrid Excelente, Elena Mantilla, ha subrayado que "la independencia técnica y el rigor metodológico de estos premios garantizan que los galardones reflejen los más altos estándares de excelencia empresarial".

En concreto, Madrid Excelente es el sello de calidad avalado por el gobierno de la Comunidad de Madrid, que actualmente cuenta con 246 empresas certificadas de la región. Desde 2023, un total de 98 nuevas empresas se han incorporado al mismo, lo que, según ha subrayado, "refleja el enorme empuje del tejido empresarial madrileño".

Con esta cifra, Madrid Excelente alcanza un récord histórico en el número de acreditaciones, "consolidando su papel como motor de transformación empresarial en la Comunidad de Madrid", ha subrayado.