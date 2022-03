La Comunidad se reúne de nuevo el viernes con los vecinos afectados por la Línea 7B de Metro de San Fernando

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid, a través de la dirección de Infraestructuras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, se volverá a reunir este viernes con la asociación de vecinos afectados por la Línea 7B de Metro de San Fernando en la que se seguirá dando cuenta de las actuaciones previstas en el Plan de Seguimiento.

Según han explicado fuentes de la Consejería, este lunes pasado miembros del área se reunieron con los abogados de los ciudadanos afectados para tratar los expedientes de responsabilidad patrimonial que el Gobierno regional ha comenzado de oficio.

El principal objetivo es agilizar los trámites burocráticos con los que poder ofrecer a los inquilinos de las casas perjudicadas soluciones "rápidas tanto para el arreglo de las viviendas como una indemnización por el derribo de las mismas".

Del mismo modo, la semana pasada se celebró la mesa técnica en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en la que estuvieron presenten técnicos del Consistorio y técnicos de la dirección general de Infraestructuras de la Consejería de Transportes, donde se actualiza la situación y se comunican las siguientes medidas que se pondrán en marcha.

"La Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid en ningún momento ha dejado de mantener conversaciones periódicas con la asociación de vecinos e incluso se intercambian diferentes requerimientos para poder avanzar en las siguientes acciones a corto y medio plazo", han asegurado desde la Comunidad de Madrid ante las declaraciones del alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, que les acusó este miércoles de incumplir los compromisos de mantener reuniones periódicas con los afectados.

Por otra parte, la Administración regional está a la espera de que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares dictamine si considera que las familias de los números 9 y 11 de la calle Pablo de Olavide se tiene que desalojar o no.

La Consejería de Transportes e Infraestructuras ha asegurado que tiene establecido un dispositivo pactado con las familias de estas viviendas por si se diera el caso de tener que ser realojadas.

"Nosotros tenemos las manos atadas y no podemos hacer más ya que depende del alcalde del Consistorio el determinar los siguientes pasos, si es declarar o no en ruina las viviendas o rehabilitarlas. Seguimos esperando a que tomen una decisión. Sin el decreto de la alcaldía, la Comunidad de Madrid no puede hacer nada", asegura el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez.