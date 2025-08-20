La Comunidad subraya la labor de las víctimas de Spanair y remarca el compromiso de mejora en accidentes aéreos

Familiares de las víctimas ponen flores durante el acto del 17º aniversario de la tragedia en el aeropuerto Madrid-Barajas en 2008, - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha puesto en valor este miércoles la labor de las víctimas del accidente de Spaniar por mantener vida la memoria y mejorar la seguridad aérea y ha remarcado el compromiso de mejora del Gobierno regional en la respuesta ante siniestros de este tipo.

Novillo ha asistido este miércoles en la Terminal 2 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas a un acto homenaje a las víctimas con motivo del 17 aniversario del accidente del vuelo JK5022, que se estrelló en el aeropuerto madrileño cuando despegaba con destino a Gran Canaria con 172 personas a bordo, de las que 154 perdieron la vida y 18 quedaron heridas.

Coincidiendo con la primera ocasión en la que se celebra el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos, el consejero madrileño ha trasladado su "recuerdo" para los fallecidos y heridos y sus familiares y el "reconocimiento" a la labor de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 (AVJK5022), con un trabajo "incansable" para no se olvide esta tragedia y ayudar a mejorar "para que esto no vuelva a ocurrir"

"Durante años ha luchado por este homenaje y sobre todo por apoyar a las víctimas de este accidente y por mejorar la seguridad aérea. La verdad es que son un ejemplo", ha remarcado.

En la misma línea, ha recalcado el compromiso de la Comunidad de apoyar a las víctimas "con hechos" en la mejora de respuesta ante este tipo de tragedias. "Estamos trabajando con ese plan especial de accidentes aéreos. Llevamos muchos años atrás ya trabajando con Aena y con Barajas en mejorar esa respuesta. Hacemos muchísimos simulacros de intervención para poder ser cada vez más eficaces y también nos apoyamos en la visión de las víctimas", ha explicado.

Al hilo, ha subrayado que es "muy importante" contar con la visión de los afectados y sus familiares "dentro de estos planes de actuación" para saber "cómo hay que comportarse, cómo hay que cuidarlas, hay que hacerles las comunicaciones, hay que atenderlas no sólo en el accidente sino los días posteriores".