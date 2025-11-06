La Comunidad tacha a Albares de "recadero ideológico" tras sus disculpas a indígenas y critica que "se salte" al Rey

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, preside la inauguración de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', a 31 de octubre de 2025, en Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha tachado este jueves al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de "recadero ideológico" tras reconocer el "dolor e injusticia hacia los pueblos originarios" durante una presentación de una muestra de arte mexicano.

"Se salta al Rey, se salta al Parlamento, se salta a los ciudadanos y se erige en una especie de defensor y de adalid de la Historia de España, pues no lo es", ha espetado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en la sesión de control de la Asamblea de Madrid en una pregunta sobre la actividad cultural en museos.

El consejero ha cargado contra este "botones del sectarismo" y "botones del sanchismo" por "pedir perdón" al tiempo que se "golpea con ese muro de las lamentaciones".

Albares en una inauguración de una muestra de arte de mujeres indígenas mexicanas que toda historia "tiene claroscuros" y ha reconocido que "ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios". Una declaración que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha valorado como "muy importante".

De Paco, en cambio, ha reprochado que el Ejecutivo central esté "al servicio del sectarismo y de la ideología" y que este momento lo tenían "absolutamente preparado", apostillando que Sheinbaum tenía "una hora después un corte de vídeo" reaccionando.

Ha aprovechado también su intervención para cargar contra el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por hablar de "perspectiva colonial" en los museos, además de por apoyar económicamente al sector en Cataluña mientras Madrid no tiene "ni un solo euro".