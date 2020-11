La Comunidad trabaja en la realización de planes de convivencia vecinal adaptados a los recursos de menores extranjeros

Dos jóvenes caminan por las inmediaciones del centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados (menas) situado en la zona de Casa de Campo, en Madrid (España). Después de las difíciles situaciones de convivencia con los menas de Batán denun

Dos jóvenes caminan por las inmediaciones del centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados (menas) situado en la zona de Casa de Campo, en Madrid (España). Después de las difíciles situaciones de convivencia con los menas de Batán denun - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Javier Luengo, ha anunciado este jueves que una de las novedades en las que están trabajando es en la realización de planes de convivencia vecinal adaptados a cada uno de los recursos de "la red -de menores- y su situación concreta".

Así lo ha trasladado Luengo durante una interpelación del PSOE sobre el Consejo de Gobierno hacia los centros de primera acogida de menores en la Comunidad de Madrid. "La colaboración con Policía y Fiscalía es continua y por supuesto los comportamientos delictivos son denunciados por parte de los trabajadores de los centros como parte del proceso educativo", ha aseverado el titular de Políticas Sociales.

Así, ha expuesto que "los menores deben aprender que este tipo de actos tienen consecuencias", pero que "no hay que generalizar". "No podemos permitir que las actuaciones de determinadas personas señalen a un colectivo que necesite la ayuda de todos para integrarse en la sociedad madrileña", ha sostenido.

También, ha propuesto fomentar "los valores de tolerancia, solidaridad, respeto, igualdad y en general los principios democráticos de convivencia establecidos en la Constitución" y ha asegurado que la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, al igual que otras administraciones públicas, "ha adoptado diferentes políticas públicas tanto para la lucha contra los delitos de odio, la discriminación y la desigualdad, como para la asistencia a las víctimas, en definitiva, para evitar el rechazo social a estos niños, niñas y adolescentes".

Ha resaltado también que la política de este Gobierno "es inclusiva, abierta y transparente", ya que su principal objetivo "es trabajar por el interés de las familias residentes en Madrid y de los niños, niñas y adolescentes", que "con especial atención a los que se encuentran en situación de desprotección y sobre los que deben asumir una medida de protección, tutela o guarda".

"En estrecha colaboración con los servicios sociales, estamos detectando, investigando, valorando, interviniendo y haciendo un seguimiento permanente de aquellas situaciones de riesgo que pudieran afectar a los niños y adolescentes. Nuestro objetivo es neutralizar o minimizar cualquier amenaza. Y, en el caso de aquellos niños que se encuentran en situación de desamparo, adoptar las medidas necesarias para garantizar su integridad y seguridad en el ámbito familiar o en un entorno de convivencia alternativo", ha trasladado.

En definitiva, ha asegurado que aspiran a garantizar sus derechos "aplicando los mejores instrumentos para los menores: adopción, acogimiento familiar en familia extensa o seleccionada y acogimiento residencial". En cuanto a los centros de primera acogida de menores en la Comunidad de Madrid, ha desgranado que este Gobierno regional cuenta con una red de residencias infantiles constituida por 97 centros de diferentes tipologías con un total de 1.875 plazas.

Desde 2018, y debido al aumento del número de llegadas de niños y adolescentes migrantes no acompañados a la Comunidad de Madrid, se han creado nuevas plazas para atender a estos menores. En 2017 se atendieron 848 menores migrantes no acompañados y en 2018 esa cifra se duplicó, 1.577 mientras que en el año 2019 los menores extranjeros con medidas de protección no acompañados que se atendieron en algún centro de la Comunidad de Madrid fue de 1.219 y el número de estos menores que a final de año se encontraban en una plaza residencial eran 470.

Los menores españoles con medidas de protección atendidos por la Comunidad de Madrid a 31 de diciembre de 2019 es de 2.732 menores, por lo que del total de menores no acompañados con medidas de protección sólo el 12 por ciento eran menores migrantes no acompañados.