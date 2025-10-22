La Comunidad tutela de urgencia al bebé de 15 meses de la mujer asesinada por su expareja en Villaverde

Puerta de la vivienda dónde han ocurrido los hechos, en el distrito de Villaverde, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). Una joven de 21 años fue asesinada a puñaladas este lunes en su domicilio en Villaverde (Madrid), y la Policía investiga el cas - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha tutelado de urgencia al bebé de apenas 15 meses de la mujer asesinada presuntamente por su expareja en distrito de Villaverde, según han traslado fuentes de la Consejería Familia, Juventud y Asuntos Sociales a Europa Press.

En estos casos, el Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (GRUME) lleva al bebé a un centro de primera acogida, especializado en la atención de niños más pequeños y se busca una familia de acogida de urgencia para que esté el menor tiempo posible en un centro.

Una vez se ha atendido al bebé, lo que se hace es buscar a la familia extensa, si la tiene y si es capaz de hacerse cargo. Si no la tiene o los familiares no quisieran o no pudieran hacerse cargo, se valora la posibilidad de la medida más adecuada para el bebé, que puede ser un acogimiento permanente o una adopción abierta, es decir, con contacto con los familiares. Por último, se puede contemplar una adopción si no hay un referente familiar.

La Policía Nacional detuvo este martes de madrugada a un español de 30 años en Torrejón de Ardoz acusado de matar a puñaladas a una joven de 21 años el día anterior en un piso en Villaverde en presencia de su bebé.

Se trata de un joven con antecedentes y sobre quien ya había denuncias previas, según han detallado fuentes consultadas por Europa Press. Ya existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 32 en lo que va de 2025 y a 1.327 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos. El número de menores huérfanos o huérfanas por violencia de género en España asciende a 17 en 2025, y a 486 desde 2013.