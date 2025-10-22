El delegado del Gobierno ve necesario revisar y reforzar el sistema VioGén tras el caso de violencia de género en Madrid

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado que, tras el asesinato de una mujer en la capital a manos de su pareja, es necesario revisar todos los ámbitos del sistema VioGén de protección de las víctimas de violencia de género, así como los procedimientos de evaluación de riesgo.

La víctima, una mujer de 21 años hallada muerta en su casa junto al bebé de 15 meses de la pareja, se encontraba inscrita en el sistema VioGén en Castilla-La Mancha, aunque estaba catalogada como de riesgo bajo y no se tenía constancia de que estuviera en la Comunidad de Madrid, según ha relatado Martín en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

"Quiero reclamar la importancia del sistema Viogén, que salva vidas todos los días. No abre noticias ni da titulares, pero salva vidas. Debemos reforzarlo, pero posibilita la coordinación entre policías", ha señalado el delegado del Gobierno, que ha instado a todas las administraciones a participar de esta iniciativa.

Martín ha reconocido también la necesidad de "revisar y reforzar" todos los ámbitos en torno a la violencia de género, poniendo especial foco en la Justicia, que es quien "tiene en última instancia el poder decisorio". Así, ha animado en primer lugar a los trabajadores del sistema judicial, "siguiendo por todos los demás", a "revisarse continuamente" para que no se den situaciones en contra de las víctimas de violencia de género.

Finalmente, Martín ha recalcado que el caso está bajo secreto de sumario y ahora se están investigando los últimos movimientos y desplazamientos del presunto autor del asesinato, un hombre de 30 años detenido en Torrejón de Ardoz. Respecto a la bebé, ha informado de que está a cargo de los servicios de asistencia de la administración, quienes están velando por el interés de la menor.

El delegado del Gobierno en Madrid ha lamentado el que es el segundo presunto caso de violencia de género en la región --tras el caso de Getafe en junio--, mientras que sería el 32º en todo el país en lo que va de año.

"Debe ser una nueva llamada de atención, ojalá la última, para que todas las administraciones y toda la sociedad dejen de mirar a otro lado. No permitamos ningún negacionismo, ningún silencio, para que no vuelva a producirse algo tan atroz", ha remachado.