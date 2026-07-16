La Comunidad ve "absolutamente insuficientes" los fondos para menores no acompañados y censura "intereses políticos"

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, atiende a los medios al comienzo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España) - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ve "absolutamente insuficientes" los fondos que va a repartir el Gobierno de la nación para la acogida de menores extranjeros no acompañados y ha censurado "intereses políticos".

Lo ha expresado así este jueves ante los medios de comunicación antes de asistir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia donde el Ejecutivo y las comunidades autónomas abordarán el reparto de 35 millones de euros con una mayor asignación para Canarias, Islas Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla al verse "afectadas por una mayor presión migratoria".

La consejera ha señalado que la única responsabilidad que ejerce el Gobierno de España es "excluir deliberadamente" del reparto a regiones como País Vasco o Cataluña y ha afirmado que se hace el mismo reparto que cuando el Gobierno de España no había iniciado una "política migratoria del caos".

Así, ha subrayado que se ha producido un "recorte de 100 millones de euros" y cree que todo lo que hace el Gobierno en esta materia es "absolutamente insuficiente" porque traslada a personas "en contra de su propia voluntad y sin recursos", además de censurar falta de coordinación.

"Lo que vemos es que el Gobierno de España sigue dando pasos para avanzar en su política migratoria, que es absolutamente temeraria y deshumanizada. El Gobierno de España sigue trasladando a menores en contra de su voluntad. El mismo día que cumplen la mayoría de edad o pocos días antes de cumplirla, menores que ya tenían trabajo o lazos familiares en sus comunidades de origen y que traslada, como digo, en contra de su propia voluntad", ha reprochado Dávila.