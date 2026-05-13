La Comunidad ve "bien" que las universidades quieran blindar la Selectividad frente a la IA para su "transparencia"

Archivo - Alumnos durante el primer examen de la PAU 2025, en un aula en la Facultad de Químicas, durante la primera jornada de selectividad en Madrid, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). Unos 40.000 estudiantes madrileños se presentan a las Pruebas - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha señalado que ve "bien" que las universidades quieran blindar la Selectividad frente a la Inteligencia Artificial (IA) para garantizar su "transparencia".

Lo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos, donde ha recordado que los centros universitarios tienen "competencia" para llevar a cabo estas medidas.

A principios de esta semana 'El País' publicaba que Galicia, Murcia, Cataluña y Aragón iban a blindar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) con detectores de frecuencia ante el aumento de alumnos que estaban copiando con esta tecnología.

"Todo lo que sea poder o permitir que estos exámenes y que todas estas pruebas se realicen con transparencia y que todos tengan las mismas oportunidades, pues lógicamente nos va a parecer siempre bien", ha defendido García Martín.

Desde la Comisión Organizadora de la PAU 2026 han remarcado a Europa Press que esta prueba es "mucho más sensible" que los exámenes de los estudiantes universitarios, "que han podido mostrar la adquisición de competencias a lo largo del período académico".

Se trata de un examen en el que tienen que "garantizar la igualdad de mérito y capacidad". Por ello, como todos los años, ya se ha publicado la tipificación de las faltas y las sanciones asociadas a comportamientos no permitidos, que puedan ser detectados por los vocales de aula.

"Quizás aleatoriamente se realicen controles de frecuencias, sin interrumpir el normal desarrollo de la prueba algo que es complejo en aulas grandes, y además siguiendo un claro protocolo de actuación en el caso de detección de posible fraude, que garantice los derechos del estudiantado y el control de la prueba, como también hacemos en los demás casos más clásicos de fraude académico y de suplantación de identidad", han defendido las mismas fuentes.

En cuanto a aplicar medidas contra la IA, la Comisión Organizadora de la PAU 2026 considera que debe ser "una reflexión profunda y compartida en el ámbito universitario".

La Prueba de Acceso a la Universidad de 2026 en la Comunidad de Madrid arrancará con la prueba ordinaria el 1, 2, 3 y 4 de junio, mientras que la extraordinaria se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.