La Comunidad ve la nueva Ley del Suelo como herramienta para un "desarrollo equilibrado" y frente al reto de la vivienda

Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 27 de agosto de 2025, - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha asegurado este miércoles que la futura Ley del Suelo de la región, denominada LIDER (Ley de Impulso al Desarrollo Equilibrado de la Región), será una herramienta clave dirigir la región "hacia el futuro" y poder "resolver los problemas inmediatos" a los que se enfrenta el territorio, especialmente el de la vivienda.

Durante la inauguración de la jornada 'Hacia una nueva Ley del Suelo madrileña', celebrada en la Fundación Canal, Novillo ha destacado que el objetivo es planificar la Comunidad de Madrid en el futuro --que se encamina hacia los ocho millones de habitantes-- y dejar sentadas las bases para que el crecimiento continúe siendo equilibrado y sostenible.

El consejero ha incidido una vez más en el crecimiento poblacional de una región que atraviesa por "un momento único" y que crece "por encima de 120.000 personas al año", lo que obliga a mirar al futuro y dar respuesta a las "necesidades" de los madrileños pero siempre de una forma "equilibrada".

Novillo ha agradecido el trabajo de la Dirección General de Urbanismo por haber sido "valientes" y poner encima de la mesa un texto que responde a las necesidades de los municipios y los ciudadanos, y ha anunciado que el Gobierno regional tiene en el horizonte aprobarla "durante el año que viene" como texto legislativo en la Asamblea de Madrid.

AVANCES EN URBANISMO

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha aprovechado la ocasión para citar otros avances logrados con tras leyes impulsadas por el Gobierno regional, como la Ley 3 que ha permitido el cambio de uso de oficinas a vivienda.

Novillo ha destacado que ya son unos 170 los municipios de la Comunidad de Madrid en los que se van "dando frutos" con una norma que ha permitido que casi 3.700 viviendas estén ya en marcha y haya una previsión de hasta 8.500 para el año que viene.

Asimismo, ha adelantado que el Ejecutivo madrileño prorrogará dos años esta modificación normativa y ampliará los cambios de uso a otros ámbitos como el hotelero o el dotacional privado, con el fin de seguir impulsando la oferta de vivienda.

Novillo ha subrayado que la elaboración de la nueva ley se está realizando en colaboración con los municipios, los colegios profesionales y el sector; y se ha mostrado confiado en que el texto final responderá a las expectativas de futuro de la región y la mantendrá como "una de las más prósperas de Europa".