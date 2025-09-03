La Comunidad ve en reunión de Illa con Puigdemont la antesala de una con Sánchez para "postrarse de hinojos" ante Junts

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ve en la reunión que mantuvieron el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el líder de Junts, Carles Puigdemont, la antesala de la que será una foto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "postrarse de hinojos" ante Junts.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el consejero se ha referido "a la amenaza que ya parece que va a ser una realidad" de una futura reunión de Sánchez con Puigdemont "para suplicarle que le mantenga su apoyo en forma de siete votos para que pueda mantenerse en el Palacio de la Moncloa".

También, ha asegurado que para que Esquerra Republicana de Cataluña "no se pusiera celoso ayer y no recelara de esta foto de Salvador Illa con un prófugo de la justicia, el Consejo de Ministros aprobó ese anteproyecto de ley de esa mal llamada quita de la deuda".

El encuentro de Illa con Puigdemont empezó sobre las 16.15 y duró cerca de una hora y media, y Puigdemont fue el primero en abandonar el edificio sobre las 17.45, mientras que Illa lo hizo pocos minutos después.