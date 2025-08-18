La Comunidad vuelve a elevar a riesgo alto la alerta por calor ante un nuevo incremento de las temperaturas

Dos personas se protegen del sol con una sombrilla en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha desactivado las alertas por altas temperaturas, con situación de normalidad o nivel 0 de riesgo, ante la caída de los termómetros que se prevén de cara a los próximos días.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este lunes el aviso amarillo en la región por altas temperaturas en el centro y sur de la región, mientras que este martes día 19 no hay ningún aviso previsto.

Según el Boletín de Olas de Calor de la Comunidad de Madrid, de cara a la jornada de este lunes se espera que los termómetros lleguen a 37,8º en el área metropolitana y Henares y 36,8º en Sur, Vegas y Oeste.

El mercurio bajará hasta los 34,6º el viernes en la zona metropolitana y del Henares, según el Boletín, y marcará máximas de 33,5º en Sur, Vegas y Oeste. El miércoles los termómetros volverán a bajar ligeramente hasta los 30,9º en zona metropolitana y del Henares y hasta los 30,4º en Sur, Vegas y Oeste.

Por su lado, en las zonas de la Sierra están previstas máximas de 34,3º para este lunes, de 30,1º para el martes y de 26,9º para el miércoles.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor, operativo hasta el próximo 15 de septiembre con el objetivo de reducir al máximo las consecuencias de las altas temperaturas en la población más vulnerable como personas mayores, bebés, población infantil y enfermos crónicos.