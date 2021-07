El concejal de Centro califica de "desgracia" que no haya bandera arcoíris por falta de previsión

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del distrito Centro en el Ayuntamiento de Madrid, José Fernández (PP), ha asegurado en declaraciones a Europa Press que no se desplegará esta tarde una gran bandera arcoíris porque "por desgracia no se ha hecho con los tiempos mínimos que son imprescindibles para poder tramitarlo".

Fernández ha expuesto estas declaraciones este sábado en la presentación del proyecto 'Los sábados del Rastro', en el que también ha participado la concejala de Cultura, Turismo y Deporte del Consistorio de la capital, Andrea Levy.

Se trataba de un acto de grandres dimensiones ya que en la solicitud presentada al Ayuntamiento madrileño constaban más de 5.000 personas. Actos así "necesitan la correspondiente autorización de la delegación del gobierno", ha asegurado el concejal.

"Son más de 60 personas", ha indicado Fernández en referencia a la normativa que, por tema sanitario, exige un mayor control de estos eventos en la Comunidad de Madrid.

UNA "EXCEPCIÓN" PARA LA AEGAL

Por su parte, el presidente de la la Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid y su Comunidad (AEGAL), Alfonso Llopart, aseguraba en declaraciones a Europa Press que reconocen el incumplimiento de los plazos pero esperaban "que se hiciese una excepción".

A esto, el edil ha respondido que intentan favorecer "a todo el mundo" pero que sin "los informes correspondientes" no pueden "autorizar nada". Estos trámites requieren la autorización de "la Delegación del Gobierno, de la Consejería de Sanidad y también el informe de Policía Municipal".

"Todos esos informes en ningún momento llegaron", ha apuntado Fernández, quien también ha asegurado que "ellos en el día de ayer presentaron a la Junta Municipal un escrito desistiendo de la bandera". El Ayuntamiento ha atendido esta petición "porque ellos mismo reconocieron la inviabilidad de poderlo hacer".

LA BANDERA ARCOÍRIS DE BEGOÑA VILLACÍS

Respecto a la polémica con el Consistorio de Madrid por no instalar la tradicional bandera arcoíris en la fachada del Ayuntamiento y la promesa de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, Fernández ha asegurado que se trata del "cumplimento de una sentencia que manda el Tribunal Supremo".

Asimismo, ha señalado que lo "único importante es que Madrid sigue siendo libertad y que se está celebrando el Orgullo". También ha aprovechado para "llamar a la responsabilidad" a la ciudadanía ante la posibilidad de botellones en la vía pública en la zona de Chueca. "Tenemos que tener cuidado porque el nivel de incidencia es todavía muy alto, especialmente en los menores de 29 años", ha apostillado el edil.

"Por el tema de la bandera, yo creo que he esto no es cuestión de banderas si no que lo importante es que se viva en libertad y en Madrid, ames a quien ames puedes ejercerlo libremente", ha afirmado el concejal, quien también ha recordado que "la fuente de Cibeles va a estar iluminada esta noche y también lo va a estar el edificio del Palacio de Cibeles", sede del Ayuntamiento.

De esta forma, Fernández ha subrayado además que los distritos han hecho "cada uno nuestro particular homenaje con motivo del día del Orgullo" y ha pedido que "simplemente sea un día de fiesta y un día de reivindicación y de libertad". No obstante, ha manifestado que no participará en la manifestación de este sábado por un compromiso personal.