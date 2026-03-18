El concejal David Pérez propone que un vial sin nombre de Valdebebas recuerde a la piloto madrileña María de Villota

Archivo - La conocida piloto de Fórmula 1 María de Villota - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal-presidente de Hortaleza, David Pérez, propondrá en el Pleno del distrito que se celebra este jueves que un vial sin nombre de Valdebebas pase a denominarse María de Villota para recordar a la piloto madrileña.

Se trataría de un homenaje a Villota "en reconocimiento a la trayectoria deportiva, humana y solidaria de la piloto madrileña", recoge la proposición.

Villota, hija del expiloto de Fórmula 1 Emilio de Villota, murió en 2013 a los 34 años. María de Villota fue piloto de la escudería Marussia F1 Team. Con ella sufrió un grave accidente en 2012 mientras realizaba un test en el aeródromo de Duxford y que le provocaría la muerte un año más tarde. En 2013 se le concedió a título póstumo la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo.

La piloto ya tiene un homenaje en Madrid, en concreto en Puente de Vallecas. A iniciativa de su Junta Municipal se promovió en 2012 un monolito a la piloto dada la vinculación de la familia Villota con el distrito. Se eligió un espacio en las inmediaciones de la iglesia San Ramón Nonato, en la calle Melquiades Biencinto, 10, dado que los restos de la piloto descansan en su cripta, mandada construir por sus antepasados Isidro de Villota y Ramona de la Presilla.