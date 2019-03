Concejalas del PP lucen calcetines desparejados y coloridos con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down

Publicado 21/03/2019 14:08:03 CET

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las ediles del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid Paloma García Romero, Beatriz Elorriaga, Isabel Martínez-Cubells y Almudena Maíllo han lucido este jueves calcetines desparejados y coloridos con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down.

Esta iniciativa tiene su origen en Reino Unido, donde Chloe Lennon, una niña británica de 5 años publicó en 2018 un vídeo en redes sociales pidiendo que, para celebrar este día, todos llevaran calcetines diferentes en cada pie. Su propuesta la compartieron más de 700.000 personas y ha acabado traspasando fronteras.

Las cuatro ediles han lucido estos vistosos calcetines durante la visita a la sede de Down Madrid, donde han acompañado al portavoz del Grupo, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Mientras que Elorriaga lucía fresas en el pie derecho y un calcetín azul en el izquierdo, Maíllo ha apostado por diversos colores, García Romero llevaba calcetines con estampados diferentes y Martínez-Cubells con formas rectas de diverso color.

Tal y como ha explicado en declaraciones a Europa Press la directora técnica de la Fundación Síndrome de Down Madrid, Paula Martinelli, "los calcetines desparejados quieren mostrar que el Síndrome de Down es una trisomía de cromosomas, y esa trisomía muestra que están desparejados con respecto a los pares de cromosomas que tienen las personas sin Síndrome de Down".

"Es la manera de mostrar al mundo que se puede vivir también teniendo cromosomas desparejados, y es un llamado a la diversidad, porque los calcetines tienen la misma función, pero a su vez son diferentes", ha expresado.