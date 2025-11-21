Conciertos de Mocedades y Blanca Paloma toman la Navidad con mercadillos, belenes y la cabalgata dedicada a los maestros

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos de Mocedades (el día de Reyes, 5 de enero, a las 12 horas en el Teatro Real) y Blanca Paloma (19 de diciembre, a las 17 horas) pondrán la banda sonora a la Navidad madrileña, que volverá a llenarse de mercadillos, belenes y una cabalgata de los Magos de Oriente que este año se inspirará en el conocimiento, la ciencia y la sabiduría en un homenaje a los maestros.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, han presentado la programación navideña desde la Casa de la Villa, tras el concierto desde el balcón del Coro de Voces Graves de Madrid y la actuación de Mocedades.

Como novedad, la programación musical, presente en calles, balcones e iglesias, llega a los jardines de Sabatini. La zambombada volverá a la Navidad de Madrid. Será el 14 de diciembre y recorrerá la plaza de la Villa, la calle Mayor, Santiago, Ramales y Plaza de Oriente. Los jardines de Sabatini acogerán el 20 de diciembre a la banda madrilleña Club del Río. Los balcones volverán a ser foco navideño, desde donde se celebrarán conciertos, en el Teatro Español o la Casa de la Villa.

Los belenes no podrían faltar en Madrid, como el del Palacio de Cibeles, como las propuestas de Matadero, incluido el Teatro de Autómatas del Ayuntamiento, una atracción de feria de los años 40. La pista de hielo volverá al Palacio de Cibeles, en su Galería de Cristal, desde el 13 de diciembre al 5 de enero.