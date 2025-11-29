Conciertos, pasacalles y chocolatadas encienden la Navidad este fin de semana en municipios de la región

Archivo - Los municipios de la Comunidad encienden la Navidad este fin de semana con conciertos, pasacalles y chocolatadas - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Conciertos, pasacalles y chocolatadas encenderán este fin de semana la navidad en varios municipos de la región que darán el pistoletazo de salida a estas fiestas con actividades familiares.

En la zona norte, en San Sebastián de los Reyes el encendido se celebrará este sábado a las 18 horas en la plaza de la Constitución. Este pistoletazo de salida de las fiestas incorporará medidas de accesibilidad para personas con discapacidad. Por otro lado, el domingo tendrá lugar en el mismo espacio un evento a favor de los enfermos de ELA que comenzará a las 10.30 horas.

También en la zona septentrional, Algete encendía este viernes sus luces el viernes a las 18 horas en la plaza de la Constitución. Posteriormente, el grupo Broken Peach ofreció un concierto que combinará ritmos como pop, rock y soul. La programación de este fin de semana incluye la representación del teatro infantil 'La Selva', con entradas a tres euros el sábado. Al día siguiente, el domingo, tendrá lugar la XII Gala de Monólogos, con Miguel Miguel y sus amigos, cuyas entradas ya están agotadas.

Asimismo, Hoyo de Manzanares celebrará el sábado la nueva edición de NaviRem, un encuentro anual de la Red de Emprendedoras en Movimiento (REM) entre las 11 y las 15 horas. Entre las actividades destacan la animación de calle 'Clown', la chocolatada y el sorteo de una cesta navideña.

MUNICIPIOS DEL ESTE

Hacia el este, los municipios del Corredor del Henares concentrarán buena parte de la actividad. Por un lado, Alcalá de Henares inaugurará su Navidad el sábado con un concierto gratuito de Raya Real a las 18 horas en la plaza de Cervantes, seguido de un pasacalles de Gigantes y Cabezudos, del pregón y de una chocolatada popular. Además, el viernes se inauguró el Mercado Navideño ubicado en la misma plaza y que contará con una treintena de puestos de artesanía. Este año se instala una pista de hielo, una noria y atracciones para los más pequeños.

Por su parte, Arganda del Rey abríael viernes sus mercadillos navideños y celebrará el sábado la fiesta del encendido, coincidiendo con la inauguración de la pista de hielo natural de la plaza de la Alegría. El parque de Los Patos se transformará, también, en un bosque navideño con casi 1.000 metros lineales de luces y nueve estaciones tematizadas con 40 personajes infantiles.

CHOCOLATE CON CHURROS Y VILLANCICOS EN EL NOROESTE

En el noroeste, el alumbrado también cobra protagonismo, pero lo hizo el viernes. Las Rozas encendía la ciudad el viernes a las 18.30 horas en la plaza Mayor, en un acto con coros locales y chocolate con churros. Tras el encendido, la celebración continuaba en el exterior de la Iglesia de San Miguel, donde el Coro Góspel Soul, dirigido por Sara del Valle, ofrecerá un repertorio de grandes clásicos de la música navideña tanto en castellano como en inglés.

A pocos kilómetros, Majadahonda hacía lo propio a las 18 horas, su encendido en la plaza de Colón, repartía 500 raciones de chocolate con churros y sonarán villancicos del grupo A Dos Velas.

En paralelo, Boadilla del Monte estrenaba el mismo día su pista de hielo y el mercadillo, que se ubicará en la explanada del Palacio del Infante Don Luis. Además del encendido del alumbrado, el evento contaba con la interpretación de villancicos a cargo del coro Tajamar, con una exhibición de patinaje del Club Las Encinas, con una actuación de José Manuel Soto, con una sesión de DJ para los jóvenes y con el reparto de chocolate con churros para los asistentes.

Por otro lado, Pozuelo de Alarcón inauguraba su iluminación el viernes a las 18.30 horas con un lanzamiento de farolillos en el parque alcalde José Martín-Crespo Díaz. Después tuvo lugar la actuación del Coro de la Hermandad del Rocío. Además, se abría el parque Xmas Pozuelo con atracciones como pistas y un tobogán de hielo, karts, un carrusel, y talleres.

LUCES Y CONCIERTOS EN EL SUR MADRILEÑO

En el sur, los municipios también concentrarán algunos actos navideños este fin de semana. Fuenlabrada encenderá sus luces este domingo a las 19 horas. El acto se celebrará en la plaza de la Constitución, que acogerá el espectáculo 'Luz de invierno. El Encendido Mágico de Fuenlabrada', tras el pregón a cargo del equipo Owla Fórmula 1. Posteriormente, el lugar se sumergirá en música K-POP.

Móstoles activará sus más de un millón de luces LED, que empezarán en la Galería de la Navidad, en la calle Antonio Hernández, este sábado a las 19 horas. A la misma hora, se abrirá también el Mercado de Navidad de Pradillo. Por otro lado, a las 19.15 horas comenzará un pasacalles de luz, que estará acompañado por la banda juvenil y las majorettes de la localidad y, a las 20 horas, Navipark abrirá sus puertas con el espectáculo 'Donde habitan las hadas'. La jornada culminará con el concierto de Melody en la explanada de la avenida Iker Casillas, a las 21 horas.

Asimismo, Valdemoro celebraba su encendido el viernes a las 19 horas en la plaza de la Constitución, con la actuación previa de Zascanduri, un grupo infantil que interpretará sus propios villancicos. Después del alumbrado, La Década Prodigiosa propuso un guateque para cantar y bailar.

En cuanto a Getafe, aunque el encendido será el lunes, el municipio ya ha detallado que contará con más de un millón de puntos de luz y con 24 figuras gigantes, entre las que destacan las bolas transitables, el Tren de la Navidad, o el buzón para que los niños depositen sus cartas a los Reyes Magos. Por otro lado, durante esta festividad, el Teatro Federico García Lorca, acogerá nueve espectáculos dirigidos al público infantil, como La cenicienta a ritmo de los 50 o Hansel y Gretel.

Otros municipios del entorno metropolitano también iniciarán la época festiva este fin de semana. Rivas-Vaciamadrid, por ejemplo, encenderá su iluminación el sábado a las 18 horas en la plaza de la Constitución. La jornada contará con talleres infantiles, chocolatada y actuaciones de la Escuela Municipal de Música desde las 16 horas.

Por su parte, Coslada encendía la ciudad el viernes a las 18.30 horas, en la plaza Mayor. Tras las luces, el lugar contó con música en directo y con una degustación de chocolate con churros. Mientras tanto, Fresno de Torote inaugurará la Navidad el sábado a las 18.30 horas en la plaza de la Iglesia. El acto inaugural contará con música infantil del teatro musical 'El Abeto Centenario', interpretado por los alumnos de las escuelas de Solmusic.