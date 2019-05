Un concurso llevará a siete bandas españolas y británicas emergentes al escenario del Mad Cool

Publicado 29/04/2019 14:06:40 CET

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mad Cool celebra su cuarta edición del concurso de bandas emergencias, por el que cinco grupos españoles y dos de Gran Bretaña podrán tocar en los escenarios del festival madrileño y en su Welcome Party los días 10, 11, 12 y 13 de julio en Madrid, ha informado la organización del evento.

El concurso continúa creciendo y este año se desdobla con una edición británica, "para así responder con dos plataformas a su espíritu: promocionar el talento y el futuro de la música".

Bandas y solistas de todos los estilos pueden inscribirse desde mañana, 30 de abril, a las 12 horas, hasta el próximo 13 de mayo, a través de la web del concurso www.madcooltalent.com

En la primera fase del concurso un jurado formado por profesionales de la industria musical será quien decida qué grupos pasen a la segunda fase. El jurado lo forman: Daniel López (Mondosonoro), Dani Marín (Sala Costello), David Bonilla (A & R Warner), Javier Dean (Warner Chapell), Leire Alcalde (A & R Sony), Mar Rojo (Sala Sol), Paloma Sánchez (Sol Musica) y Sara Quintela (A & R Subterfuge).

En la pasada edición la participación ascendió a un total de 1.000 bandas procedentes de hasta 27 países distintos. Para participar en la edición 2019, las bandas podrán registrarse en www.madcooltalent.com hasta el 13 de mayo.

Para hacer efectiva la inscripción, inmediatamente, la banda deberá publicar un post en Instagram o Twitter mencionando a Mad Cool Festival con el hashtag #MahouCoolTalent y de esta forma confirmar el registro en el concurso.

Entre el 13 y el 27 de mayo, el jurado especializado seleccionará a las 50 bandas que pasarán a la siguiente ronda. Tras hacerse público el veredicto del jurado, el día 27 de mayo, el público podrá votar a su grupo favorito en www.madcooltalent.com hasta el 2 de junio.

El lunes 3 de junio se darán a conocer las 15 bandas más votadas por el público, que pasarán a la final. Su futuro se decidirá en tres conciertos los días 11, 12 y 14 de junio, que se celebrarán en las salas Costello, Sol y Clamores con entrada gratuita hasta completar aforo.

El 19 de junio se harán públicos los nombres de las cinco bandas que se confirmarán como ganadores de Mad Cool Talent 2019, que se incluirán en el Line Up del festival junto a The National, Bon Iver o The Cure.

Veintiuno, Badlands, Alberto & Garcia, Mavica son algunos de los nombres que se alzaron como ganadores del Mad Cool Talent en sus anteriores ediciones, "que hoy han logrado hacerse con un importante hueco en la industria de la música y que han contribuido a que Mad Cool Festival se convierta, en tan solo tres años, en una cantera indiscutible del talento emergente", ha indicado el festival en un comunicado.