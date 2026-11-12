Un concurso reta a los estudiantes madrileños a escribir microrrelatos con un 'escape room' literario como premio

300 Palabras Para Cambiar Una Historia: Microrrelatos En El Aula Reta A Los Jóvenes Lectores Madrileños A Convertirse En Escritores - EDITORES DE MADRID

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes madrileños de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato podrán convertirse en escritores a través de una nueva edición del concurso 'Microrrelatos en el Aula', que les propone crear historias de un máximo de 300 palabras inspiradas en las obras literarias que leen en clase y que premiará a los ganadores con un 'escape room' literario para toda su clase.

El certamen, organizado por la Asociación de Editores de Madrid (AEM) y la Comunidad de Madrid, con la colaboración de CEDRO, abre este jueves su plazo de participación, que permanecerá abierto hasta el 5 de marzo de 2027.

La iniciativa busca reforzar las competencias lectoras de los estudiantes mediante la reflexión sobre los textos y el desarrollo de habilidades como la síntesis, la creatividad y la precisión del lenguaje. También promueve la lectura en voz alta y el respeto a los derechos de autor.

"En un texto largo puedes esconder un fallo, una duda, pero en un microrrelato cada palabra es imprescindible", ha destacado la escritora Chiki Fabregat, miembro del jurado en la pasada edición.

UN ESCAPE ROOM LITERARIO COMO PREMIO

Entre las novedades de esta convocatoria destaca la incorporación de un premio colectivo: los estudiantes ganadores podrán disfrutar de un 'escape room' literario junto a todos sus compañeros de clase.

Además, según recoge Editores de Madrid en un comunicado, los premiados y sus profesores recibirán cheques libro, un reconocimiento que también se extenderá a los alumnos finalistas, aunque en este caso de menor cuantía.

La iniciativa contempla asimismo materiales de apoyo para los docentes, con una guía pedagógica, recursos audiovisuales y orientaciones sobre escritura, inteligencia artificial y propiedad intelectual.

El concurso está abierto a centros públicos, concertados y privados de la región y se divide en tres categorías: primer ciclo de ESO, segundo ciclo de ESO y Bachillerato. Cada aula podrá presentar hasta tres candidatos, sin límite de aulas participantes por centro educativo.

La gran final tendrá lugar el 14 de mayo de 2027. Las bases del concurso y los materiales educativos pueden consultarse en (http://www.concurso-escolar-lectura.es).