Conde Duque acogerá más de 100 propuestas artísticas en el primer semestre de 2019

Conde Duque ofrecerá más de cien nuevas propuestas de enero a junio distribuidas en torno a los bloques de artes escénicas, música e instalaciones, ha informado el centro municipal en un comunicado.

La programación de la nueva temporada está ligada a las acciones de "apoyo a la creación" impulsadas a través del programa de artistas asociados, residencias y laboratorios de creación.

Así, además de exhibir piezas nacionales e internacionales, en Conde Duque se estrenarán muchos proyectos de producción propia o de coproducción, y se continuarán creando redes locales, nacionales e internacionales para propiciar nuevas oportunidades.

Entre los títulos de los próximos meses destacan 'Trilogía (imperfecta) de la vida', dos espectáculos de teatro contemporáneo del Laboratorio de Acción Escénica Vladimir Tzekov; la performance 'Cuerpo Gozoso se eleva ligero', de Vicente Arlandis; la pieza de teatro para niños 'Muckers', de Caroline Horton; 'Remote Madrid', de la conocida compañía de Rimini Protokoll; o 'Domestica', la parte final de 'Lost In The Funhouse', una trilogía sobre los placeres y aburrimientos del S.XXI, de los artistas asociados Sleepwalk Collective.

Esta compañía, Sleepwalk Collective, será también comisaria de 'No Sleep Till Brexit, We're still here', un festival de escena contemporánea que coincide con la salida del Reino Unido de la Unión Europea el próximo 28 de marzo, y que incluirá conversaciones e instalaciones participativas, de la mano de artistas de Reino Unido en colaboración con artistas y participantes de Madrid.

La programación musical es una de las grandes protagonistas de este semestre, con cerca de 40 conciertos a un precio máximo de 18 euros por entrada.

Entre los grupos que pasarán por Conde Duque en las próximas semanas se encuentran Aitor Etxebarría Ensemble, Laura Gibson, Don The Tiger, William Basinski, Panda Bear, Marc Ribot, Hauschka, Gaye Su Akyol, el Niño de Elche, Ivo Dimchev ó Gabacho Maroc.

En abril se inaugura en el centro un ciclo dedicado a la música culta contemporánea, 'Perturbaciones periódicas', de entrada libre. Y en junio, el festival 'BlackisBack!' llegará a Conde Duque para celebrar la música negra contemporánea.

Además, Conde Duque continúa ofreciendo masterclasses, talleres periódicos de música y danza y, como novedad este año, un campamento de verano que acercará a los asistentes a la creación musical contemporánea.

Por otro lado, también como novedad este año, Conde Duque lanza 'Pulso', una convocatoria a proyectos musicales que podrán escucharse en una jornada abierta para profesionales para todos los públicos.

INSTALACIONES

Arquitectura, diseño, artes visuales y arte sonoro son los cuatro ámbitos principales que componen la programación de instalaciones en Conde Duque.

De la mano de ARCOmadrid, que este año tiene a Perú como país invitado, Conde Duque expondrá en las próximas semanas 'Semillas de Jaime Miranda Bambarén', una instalación de nueve esculturas esféricas de grandes dimensiones, talladas a partir de la madera maciza de raíces de árboles centenarios; y presentará 'Vídeo-translaciones: miradas x espacios', el trabajo de trece vídeo artistas contemporáneos.

El centro inaugura también 'El Muro', con Francisco López, un proyecto que acoge piezas de arte sonoro y visual creadas específicamente para ocupar este espacio vertical. Estos trabajos pasarán a formar parte de la primera colección del Centro.

Paralelamente, y con el fin de traer al presente historias de la ciudad de Madrid, Conde Duque presenta en primicia la audioguía sonora 'desde, Conde Duque', creada por la artista Edurne Rubio. Una pieza con auriculares que invita a recorrer el Centro, su memoria, y las distintas historias que en él han tenido lugar.

En paralelo a toda esta programación, Conde Duque mantiene su oferta de actividades periódicas, entre las que se encuentran las visitas guiadas al centro y las clases de yoga, en colaboración con la Embajada de la India y varias escuelas de la ciudad.