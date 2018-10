Publicado 17/09/2018 10:07:45 CET

La oposición en bloque apuntan a la dirección artística como el origen del mal clima laboral. En la comisión han apuntado a "la presión continuada en la que viven los trabajadores en sus puestos"

Conde Duque cubrirá vacantes y revisará la programación ante las "bajas por estrés laboral" denunciadas por la oposición en bloque en la comisión de Cultura y Deportes. El consejero delegado de Madrid Destino, Antonio Fernández Segura, ha avanzado que se revisarán y concretarán algunos puestos de trabajo, actualizarán protocolos para clarificar competencias y se realizará un estudio de prevención de riesgos psicosociales.

El clima de conflicto laboral en Conde Duque ha llegado a la comisión de mano de la portavoz del PP, Isabel Rosell, que ha indicado como origen de la situación la incorporación de la nueva dirección artística. La edil ha planteado que son cuatro los trabajadores de baja médica, unidos a dos más bajo tratamiento médico "por la presión continuada en la que viven en sus puestos de trabajo".

Ha criticado que la única solución que les ha dado el consejero delegado es que "tengan paciencia". Esta afirmación ha sido rechazada por el consejero delegado. "No es cierto que dijeran que aguantaran", ha contestado.

"Se vulneran los derechos de los trabajadores sometiéndoles a estrés laboral. No consentiremos que se queden de brazos cruzados por un error en la elección de la dirección artística", ha asegurado Rosell, que ha aseverado que ahora mismo "el equipo se encuentra destrozado".

El consejero delegado, que ha admitido la existencia de tensiones laborales, ha detallado que a primeros de septiembre la dirección se reunió con los delegados de prevención laboral, con parte de la plantilla y con la dirección artística. El miércoles el propio consejero delegado se reunió con el comité de empresa y con la gerencia del centro. En la comisión ha desgranado algunas de las medidas que se tomarán para mejorar el clima laboral, como revisar "si es necesario" y actualizar la programación ante la "ajustada plantilla del centro y por las bajas transitoria".

En este punto, Segura ha concretado que una de las bajas es de larga duración y responde a un episodio médico detectado en marzo, y otra a una por embarazo. La segunda medida pasa por un refuerzo de la plantilla acelerando la incorporando puestos vacantes. Así, entre otras actuaciones, antes de finalizar septiembre se cubrirá un puesto interino para una de las bajas.

REVISIÓN Y CONCRECIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

La tercera medida es la revisión y concreción de algunos puestos de trabajo, como pedía el comité de empresa, para evitar un solapamiento y confusiones. La siguiente medida es la revisión de los protocolos entre plantilla y gerencia para clarificar competencias. La quinta medida pasa por la realizar de un estudio de riesgos psicosociales, como planteaban los delegados de prevención.

La popular Isabel Rosell ha calificado éstas de "medidas de cajón" y ha acusado a la alcaldesa y titular de Cultura, Manuela Carmena, de "estar creando una casta de directores artísticos como si fueran intocables", además de recriminarle que "no haya actuado hasta el final".

Desde Cs, Sofía Miranda ha contestado que "no es normal tantas bajas y la situación de estrés en Conde Duque" para, a continuación, apuntar como problema de raíz "que los contratos mercantiles con la dirección artística no están bien hechos porque no delimitan competencias". La edil ha criticado la "precarización de la cultura" que según ella promueve Ahora Madrid.

La portavoz de Cultura del PSOE, Mar Espinar, ha recordado que su partido pidió que, antes de seguir adelante con las nuevas direcciones artísticas de seis centros, habría que esperar a que se pusiera en marcha el Consejo de la Cultura aunque Ahora Madrid "decidió seguir adelante de manera unilateral".

Espinar ha remarcado además que antes de la entrada de la actual dirección artística, firmantes de un contrato mercantil, el puesto era ocupado por una trabajadora de la casa, quien fue "distinguida con la máxima condecoración del gobierno francés". Compaginaba la dirección artística con la gerencia por menos emolumentos que la actual dirección.

"Y el consejero delegado les dice que toca aguantar. ¿Aguantar a qué? Es insultante", ha recriminado la concejala socialista, que ha planteado al Gobierno si en algún momento se han planteado cesar de sus puestos a la dirección artística. "Han convertido Conde Duque en una tumba pero llena de flores", ha lamentado.