Condeduque programa más de cien actividades esta temporada, con nombres como La Ribot, Rebecca Solnit o Niño de Elche

Acogerá 12 espectáculos escénicos internacionales y 18 nacionales; 14 conciertos internacionales y 14 nacionales, además de tres festivales



MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque ha programado para la nueva temporada 2024/2025 más de un centenar de actividades, con nombres como La Ribot, Rebecca Solnit, Trajal Harrell, Robin Fox, Hong Sang-Soo, Sunda Arc, El Conde de Torrefiel, Sara Socas, Ken Vandermark, Fuentesal y Arenillas, William Forsythe, Niño de Elche & Raül Refree, o Alberto Cortés entre otros.

La directora artística de este espacio municipal, Natalia Álvarez Simó, y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, han presentado este catálogo con propuestas de los cinco continentes, con 12 espectáculos escénicos internacionales y 18 nacionales; 14 conciertos internacionales y 14 nacionales, además de tres festivales de música.

Artes escénicas, arte, cine, música, palabra, mediación, y pensamiento y debate bajo el lema 'Dicho queda', componen una programación escénica que sumará hasta 30 propuestas, con cinco estrenos absolutos y ocho en Madrid.

En el ámbito nacional, destacarán los estrenos absolutos de Iker Karrera con 'The Room Where it Happens'; 'El idiota', de Elena Córdoba, o 'Todas esas cosas dentro de las cosas que llamamos cosas escondidas en...', de Jesús Rubio Gamo, además de los estrenos en Madrid de 'Danzas románticas', de Montdedutor, o 'Alegrías aleatorias', de La Chachi (Festival Supernova).

También hay espectáculos que se presentan por primera vez en Madrid, como 'Rauxa', de Aina Alegre; 'Mongrel', de Marina Mascarell & Danish Dance Company; 'Natural Order Of Things', de GN 1 MC Guy Nader y María Campos; o 'Analphabet', de Alberto Cortés.

A ellos se sumarán figuras consolidadas en España como La Ribot y Asier Puga, que arrancarán la temporada escénica con 'Juana ficción'. También se podrá disfrutar de 'La luz de un lago', último espectáculo de El Conde de Torrefiel; La tristura, que celebrará veinte años de trayectoria con tres propuestas, y las reposiciones de las compañías madrileñas Kor sia, con 'Mont Ventoux', y Pablo Remón, con 'Barbados 2022', entre otras propuestas.

Dentro del panorama internacional, se incluirán los estrenos en Madrid de 'Static Shot / Malón', del Ballet de Lorraine; 'Centroamérica', de Lagartijas tiradas al sol desde México, y 'Friends Of Forsythe'.

Además de las representaciones de artistas como Trajal Harrell, Lía Rodrigues, Boris Charmatz, Back to Back Theater o Idio Chichaba. Asimismo, llegarán los estrenos en España de 'To Move In Time', de Forced Entertainment; 'Mémé', de Sarah Vanhee / Campo (ambos en colaboración con el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid), 'La mesa que baila' (Festival Supernova) y la celebración del 38° Certamen Coreográfico de Madrid.

ARTE: EXPOSICIONES E INSTALACIONES

Dos exposiciones colectivas, dos instalaciones, una muestra individual inédita, nuevas colaboraciones, un nuevo podcast y residencias artísticas formarán el programa de arte que se desarrollará entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

La exposición 'Este puede ser el lugar. Performar el museo'; las instalaciones 'Carrusel', de Fuentesal Arenillas e Itziar Okariz, y 'Wasi gaymi, (lugar y tacto)', de Andrea Canepa; la colaboración con el festival de arquitectura 'Concéntrico'; y la muestra individual 'Tiempo, sueño, olor', del artista Jonathas de Andrade, serán las propuestas expositivas de este nuevo curso cultural.

Las exposiciones, instalaciones y actividades propuestas buscarán ir más allá de la hegemonía de la percepción visual e invitarán a indagar con todo el cuerpo, como la tecnología primigenia que es, para experimentar y poder construir realidades.

En esta nueva temporada, el cine en Condeduque comprometerá al espectador con la actualidad, con el séptimo arte como testigo y narrador de lo que conmueve a diario a la sociedad, dando voz a las nuevas directoras, las nacidas en este milenio. Además, contará una vez más con el director fetiche coreano Hong Sang-Soo y volverá a acoger 'Mi primer festival de cine', dirigido al público infantil.

MÚSICA

Condeduque ofrecerá en su apartado musical un total de 28 conciertos, mitad nacionales y mitad internacionales, y contará con cuatro estrenos absolutos, diez estrenos en Madrid y un ciclo nuevo titulado 'Piano Sessions'. También se sumarán los festivales Jazzmadrid 24, Inverfest y SoundSet Series.

Entre los estrenos absolutos destacarán los conciertos de Los voluble con 'La voz de alarma', Putochinomaricón y Kuerpo-Hemos decidido (in)visibilizarnos; Vicente Navarro, con 'Lo que no he llegado a cantar', y Raül Refree y Niño de Elche con 'Cruc+es'.

En lo referente a estrenos en Madrid, Condeduque acogerá los conciertos de Robin Fox con 'Triptych' (Ciclo SoundSet Series), Molforts-Ingrid Caven-Albert Serra y Heidschi Bumbeidschi, Ángeles Toledano y el estreno de su nuevo álbum en Madrid (en colaboración con el Festival Inverfest), Antía Muíño con 'Carta Aberta' (en colaboración con el Festival Inverfest), Claire Rousay y Blanca Scout (Ciclo SoundSet Series), Nico Roig con 'Esto frío no vale nada', Lee Gamble & Candela Capitán y Models, Sunda Arc, el punto de encuentro Ruido Clavel con Helena Amado y Pedro Rojas Ogayar, y Bendik Giske.

En lo relativo a la palabra, volverá a investigarse para experimentar con todo aquello que "la estira, la trastoca, la abraza y la retuerce". Algunos de los participantes en este apartado poético tendrán mayor procedencia nacional y serán el estreno absoluto de 'Esto no es una poesía en Paisajes II', de Colisión colectiva; Roberta Marrero con 'He decidido creer en la ternura', Versonautas y 'Preludio a la lentitud', un programa doble con Sara Torres y Elsa Moreno en 'Pulsión de dulzura / prácticas para inmanecer', y Brigitte Vasallo, que presentará 'Queixa (Roma o muerte)'.

PENSAMIENTO Y DEBATE

En esta ocasión, el apartado de pensamiento y debate del Centro de Cultura Contemporánea apostará por la interdisciplinariedad y por el diálogo entre invitados nacionales e internacionales y propondrá discutir qué se puede aprender de otras inteligencias como la del reino vegetal, reflexionar sobre la distancia entre seres humanos y no humanos, la relación con el propio cuerpo en momentos de cambio, qué está haciendo el turismo y de qué manera se puede hacer habitable el viaje y los lugares, ha explicado Álvarez Simó.

Para ello intervendrán figuras del panorama internacional y nacional como Stefano Mancuso, Pascal Bruckner, Anna Freixas, Max de Esteban, Michel Feher y Rebecca Solnit, entre otros.

Por último, dentro del apartado de mediación, continuarán las actividades de Espacio P.O.M, con 'Point Of Movement' (de septiembre a mayo), las residencias artísticas 'Living Museum' (de septiembre a junio), '(Re)vuelta al patio' (de septiembre a mayo), 'Pinta Malasaña' (abril 2025) y los talleres dinámicos 'L-ABE' (de septiembre a abril). Como novedad este curso, se organizará el laboratorio de artes escénicas 'Tú, yo y el mundo / La colmena de Rocío Bello' (Los Bárbaros), dirigido a niños.

La directora artística de Condeduque ha defendido que este centro busca "tomar el pulso" a las creaciones actuales, pero también "a las que vendrán en el futuro", todo con "sed de ampliar y conocer". Para ello, viaja "de los artistas consagrados a los heterodoxos", con propuestas "que no suelen tener programación institucional", ofreciendo a los artistas "la posibilidad de volar".

Una "inclusión de lo diverso" en la que "apostar por lo contemporáneo sin dar nada por cerrado", ha concluido Álvarez Simó, mientras que Rivera de la Cruz ha ensalzado la potencia de este centro de cultura contemporánea a pesar, ha advertido de no ser tal vez "aún lo bastante conocido" por el público madrileño, al que ha invitado a acercarse a las propuestas de Condeduque para esta temporada.