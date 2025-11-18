Condenado a 33 años de prisión un vecino de Serranillos del Valle por abusar de las nietas de su pareja

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 33 años de prisión a un vecino de Serranillos del Valle juzgado por abusar sexualmente entre 2020 y 2022 de las nietas de su pareja, a quienes según la fiscal daba zumos y batidos con droga pese a que este extremo no haya quedado acreditado con la prueba.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se pena al procesado por tres delitos continuados de abuso sexual agravados a la pena de once años de prisión, por cada uno de los tres delitos.

El tribunal impone al agresor sexual un máximo de cumplimiento efectivo de condena no podrá exceder de veinte años. Al otro acusado se le condena a ocho meses de prisión como autor penalmente responsable de un delito de exhibicionismo.

En el juicio, el pederasta manifestó que "nunca" tocó a las niñas y que "jamás" las drogó a pesar de un audio en el que admitía ante su mujer los abusos sexuales y reconocía que estaba "obsesionado" con una de las menores.

En la argumentación, los magistrados señalan que es cierto que "no hay informes médicos indicativos de vestigios físicos de lo padecido por las menores, pero se debe tener presente que las víctimas son de etnia gitana, con su inherente y legítima protección de la infancia y cuidado de la virginidad femenina; infancia y virginidad que el acusado ha despreciado con su criminal conducta".

La fiscal le acusaba de presuntamente violar a las nietas de su pareja, a quienes supuestamente daba zumos con droga y disfrazaba de conejo o enfermeras. Sin embargo, la Sala no da por acreditada esta sumisión química.

La Sala mostró en el juicio las grabaciones de la prueba preconstituida realizada en los juzgados a las niñas, quienes relatan que las violaciones se producían a diario y que les obligaba a tomar zumos rosas que "sabían fatal".

Las niñas narran que en ocasiones las disfrazaban de conejo o de enfermeras y que las suministraba pastillas blancas que hacían que luego no se acordaran de nada.

HECHOS JUZGADOS

Según el fiscal, el procesado A. A. V., desde finales de 2020 hasta el 15 agosto de 2022, procedió a realizar actos de carácter sexual sobre tres menores, nietas de su entonces pareja.

Así, habría cometido diferentes actos de contenido sexual consistentes en besos, tocamientos de los senos y partes íntimas de las menores, introducción de sus dedos en la vagina, así como masturbación delante de las mismas.

Los hechos se cometieron en la piscina de su domicilio en Serranillos del Valle, y en la vivienda. De igual modo, los tocamientos tuvieron lugar en el parque del Skatepark. Según el fiscal, las dispensaba fluidos como zumos que contenían drogas tóxicas con la finalidad de abolir cualquier acto de voluntad y de que ninguna de ellas pudiera recordar las actuaciones.

Así, las amenazaba con que "le haría lo mismo a sus hermanas pequeñas, y les decía con que los muñecos aparecerían debajo de sus camas y con matarlas, lo que les infundía un gran temor".