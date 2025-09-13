Condenado un reincidente de robo con fuerza que fue sorprendido por un vecino hurtando bicicletas

Archivo - Audiencia Provincial de Madrid, a 15 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un año y ocho meses de prisión a un hombre reincidente en delitos de robo con fuerza que fue sorprendido en julio de 2023 por un vecino robando unas bicicletas en un bloque de pisos de la capital.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se condena a Pablo J. como autor criminalmente responsable de un delito intentado de robo con fuerza en las cosas en casa habitada o cualquiera de sus dependencias, ya definido, con la concurrencia de la circunstancia prevista en el no 7 del artículo 235 del Código Penal de haber sido condenado ejecutoriamente por tres delitos de la misma naturaleza.

Además, se le impone que indemnice a la comunidad de propietarios del inmueble en la cuantía de 302,50 euros por los desperfectos sufridos en el mismo, salvo que la citada Comunidad hubiese sido ya indemnizada por la compañía de seguros.

La resolución considera probado que el 16 de julio de 2023, el acusado --con varios antecedentes por robo-- entró en un inmueble de la capital forzando una reja con un gato para sustraer las bicicletas que estaban guardadas. No logró su propósito porque le sorprendió un vecino y llamó a la policía.

La Sala valora en la sentencia especialmente las manifestaciones efectuadas por el testigo directo que presenció lo ocurrido el día de autos en los términos antes expuestos, identificando "sin género de dudas al acusado como el autor de los mismos, requiriendo la intervención policial y mostrando a la llegada de los actuantes una foto del propio acusado que tenía en su teléfono móvil".

Los magistrados concluyen que "es preciso tener en cuenta la existencia de hasta cinco condenas por delitos de la misma naturaleza, con la imposición de las penas privativas de libertad señaladas en la relación fáctica, lo que evidencia una tendencia reiterativa al delito".