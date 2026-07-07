Los conductores circularán por el túnel de Parque Castellana en diciembre con unas obras que van en plazo

Maquinaria durante una visita a los trabajos de excavación del túnel de Parque Castellana, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). Almeida ha visitado la finalización de la excavación del túnel de 675 metros que supone el proyecto Parque Castellana, por - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los conductores circularán en diciembre por el túnel de Parque Castellana, el proyecto de transformación urbana que supone el soterramiento del paseo de la Castellana entre la calle Sinesio Delgado y el Nudo Norte de la M-30, ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha visitado las obras acompañado de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y los concejales de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo; Chamartín, Yolanda Estrada, y Tetuán, Paula Gómez-Angulo.

Los ediles han presenciado el final de la excavación del túnel, que confirma el cumplimiento de la planificación. Ahora los trabajos se centran en los acabados del túnel y en las instalaciones necesarias para su puesta en funcionamiento, mientras que en la superficie continúan las labores de impermeabilización de la infraestructura y urbanización del futuro parque, en el que ya se están empezando a colocar los bancos y bordillos que delimitarán los parterres ajardinados.

También se están ejecutando las redes de servicios, desde el alumbrado hasta el riego y el agua potable, y acaba de comenzar la construcción de la fuente de chorros. Igualmente ha avanzado la construcción de la gran pérgola de carácter monumental y forma elíptica que rematará Parque Castellana al norte.

Combinará la función ornamental con la capacidad tecnológica para suministrar energía al túnel gracias a paneles fotovoltaicos con sus 33 toneladas, una altura de 35 metros, una superficie fotovoltaica de 2.500 metros cuadrados y una potencia punta instalada de 340 kW.

"EN PLAZO"

Almeida ha confirmado que las obras van "en plazo" dentro de "la gran transformación urbana que se está acometiendo en la ciudad a lo largo de las últimas décadas". Definitivamente se han unido las dos secciones del túnel y la excavación "está prácticamente concluida", mientras se trabaja en superficie.

"Ha sido un esfuerzo gigantesco que yo quiero agradecer al área de Obras y también a todas las empresas y a todo el personal que está aquí trabajando todos los días porque parece asombroso que en apenas un año desde que se empezó a trabajar pueda ya estar concluida la ejecución del túnel y, al mismo tiempo, podamos trabajar en superficie para poder cumplir con los tiempos", ha destacado el regidor.

Ya dirigiéndose a la oposición, Almeida ha contestado que el calor se combate "ejecutando una infraestructura en la que, en vez de haber ocho carriles en cada sentido o en los dobles sentidos, aquí al lado de las Torresm, va a haber 20.000 metros cuadrados de zonas verdes a disposición de todos los vecinos".

PARQUE CASTELLANA

Parque Castellana tendrá una longitud de 675 metros y una anchura de 90 generarando un espacio de 70.000 metros cuadrados en superficie, lo que permitirá la integración como un solo ámbito continuo del entorno de las Cinco Torres y el Hospital de La Paz con la antigua colonia de San Cristóbal y el futuro centro de negocios que contempla Madrid Nuevo Norte.

Supondrá la materialización del remate norte del paseo de la Castellana. Una vez construido el túnel, en superficie solo circulará el transporte público y el tráfico local de acceso a los edificios. El espacio generado sobre el túnel estará compuesto de varias zonas diferenciadas que en su conjunto formarán un nuevo parque urbano. La creación de Parque Castellana supondrá la plantación de 772 nuevos árboles que, unidos a los ya existentes, sumarán más de un millar y más de 38.800 arbustos.

Para integrar las bocas del nuevo túnel, en la parte sur del ámbito se creará una suave colina en cuya cima se instalarán bancos de piedra. Siguiendo hacia el norte, la parte de descenso de la colina será aprovechada para crear líneas de piedra escalonadas en forma de gradas que generarán una suerte de teatro al aire libre. Junto a este espacio se construye una fuente de chorros.

Parque Castellana tendrá una gran plaza central con forma de dos círculos contiguos rodeados de una arboleda. Uno de ellos contará con una pérgola de 25 metros de diámetro. Junto a la plaza central se ubicará un pinar con cipreses, cedros y encinas. Este bosque urbano dispondrá de un circuito biosaludable, zonas de juegos infantiles y de calistenia y un kiosco-cafetería.

El tramo final estará rematado por la gran pérgola monumental, bajo la cual se ha previsto el único paso transversal de todo el ámbito para el transporte público y el tráfico local. También bajo esta estructura, al igual que en el extremo sur, las bocas norte del túnel se integrarán mediante un jardín sobre sus rampas. Asimismo, se incluirá un cantón de jardinería y un pequeño pabellón adosado a él en el que se instalarán los componentes necesarios para la conversión fotovoltaica.

El túnel resultante concentrará el tráfico bajo rasante permitiendo la continuidad del tronco de la Castellana hasta el Nudo Norte y su conexión a través de este nudo con otras vías de alta capacidad como en la actualidad (M-30, M-607, A-1 y M-11). En el sur, la entrada (o salida) al túnel se corresponderá con la del actual paso inferior que salva la intersección con la calle Sinesio Delgado, mientras que, al norte, su final se situará junto al Hospital La Paz, conectando directamente con el Nudo Norte.

El diseño del túnel se ha realizado en dos niveles con el objetivo de minimizar el impacto en el arbolado existente y poder conservar el mayor número de ejemplares, especialmente los de mayor porte como las coníferas ubicadas en el lateral este.

Ese segundo nivel del túnel, que será excavado este verano, será el que, en un futuro, permitirá conectar la Castellana con el barrio de Begoña y el nuevo desarrollo de Madrid Nuevo Norte, salvando el Nudo Norte. En este sentido, este proyecto prevé dejar las infraestructuras preparadas para ejecutar la conexión en su momento.

TIERRA PARA LAS JARDINERAS EN SUPERFICIE

Fuentes del área de Obras han explicado que las tierras procedentes de los trabajos se intentan reutilizar para evitar la generación de residuos. Al ser de buena calidad se empleará en las jardineras de la superficie.

Otra parte se enviará a otras obras que tiene el Ayuntamiento y el restante que ya no se puede distribuir se llevará a una parcela para acumularla y cubrir necesidades de otras obras. Si quedara algún resto se llevaría a vertederos pero siendo siempre esa la última opción.

Mientras se trabaja en un túnel que incorporará todas las innovaciones tecnológicas en pro de la seguridad, por ejemplo, la Inteligencia Artificial para la detección de vehículos.