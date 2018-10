La consejera de Economía comparecerá mañana en Pleno para explicar el nuevo control de salones de juego y apuestas

Actualizado 10/10/2018 18:20:05 CET

La consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, comparecerá este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario de Podemos, para explicar la situación del sector del juego en la región.

Ya la consejera explicó el pasado martes que la Comunidad de Madrid exigirá a los salones de juego y locales específicos de apuestas que refuercen los controles de acceso, en línea de lo que ocurre con los casinos y bingos, con el fin de dar más seguridad y protección jurídica a los usuarios y, en particular, a aquellos colectivos sensibles que puedan requerir de una especial atención.

El Ejecutivo madrileño pretende intensificar la supervisión para que la rotulación de estos establecimientos no incluya oferta de juegos que no estén autorizados así como adaptar la normativa sobre publicidad y promoción de este tipo de actividades a la normativa estatal específica de publicidad sobre juego.

Por su parte, la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, sobre la implantación del Núcleo penal y el traslado de órganos judiciales Publicación.

En otro orden de cosas, también habrá una interpelación al Gobierno sobre la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y se debatirá una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que se pretende que la Asamblea inste al Gobierno regional a elaborar en un plazo no superior a dos meses un registro de los centros hospitalarios y de salud donde no se cuente con un sistema adaptado de información sanitario para personas con cualquier tipo de discapacidad.

SESIÓN DE CONTROL

La sesión de control al Gobierno comenzará como es habitual a las 10 horas con las preguntas al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, le cuestionará sobre las acciones que ha tomado para impulsar una reforma del sistema de financiación autonómica "que reduzca desigualdad entre comunidades autónomas".

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Clara Serra será la que formule la pregunta al dirigente madrileño tras haber dimitido como portavoz y diputada Lorena Ruiz-Huerta. Le preguntará si plantea regular el mercado de alquiler de vivienda "para frenar la escalada de los precios en el sector".

El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, se interesará por saber si el presidente autonómico tiene previsto presentar en este mes los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2019; mientras que el portavoz 'popular', Enrique Ossorio, pedirá a Garrido que le traslade las "principales medidas" que se han puesto en marcha, a lo largo de esta

Legislatura, para reconocer y facilitar la labor docente.

Asimismo, el diputado de Ciudadanos César Zafra preguntará al Gobierno autonómico cómo afectará el embargo de las acciones de Canal de Isabel II por parte de la Fiscalía General de Colombia al proceso de venta de sus filiales.

No obstante, ya la Comunidad avisó que está "ultimando" el recurso que presentará contra la multa de 1,45 millones de euros impuesta a la filial del Canal de Isabel II en Colombia, Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa), por soborno trasnacional, en relación con una adjudicación de contratos en Ecuador en el año 2016.

Por su parte, la diputada de Podemos Carmen San José cuestionará al Gobierno regional sobre qué medidas piensa tomar ante la situación de los afectados por el proceder de las clínicas de iDental. Esta pregunta sale a colación después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional haya detenido a diez personas, en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, por el presunto desvío de fondos en el Instituto Odontológico Asociados (IOA), vinculada a los administradores de las clínicas iDental.

La parlamentaria socialista Lucía Casares pedirá al Ejecutivo madrileño una valoración sobre la situación de las mujeres rurales en la Comunidad de Madrid; mientras que la diputada del PP Isabel González preguntará en qué consiste el concurso de ideas anunciado por el Gobierno Regional coincidiendo con el pasado día del turismo.