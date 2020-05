El Consejo Social de Móstoles emite informe favorable a los Presupuestos de 2020

MÓSTOLES, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de Móstoles ha emitido un informe favorable sobre "los criterios y líneas generales" del presupuesto elaborado para el ejercicio 2020, según han asegurado desde el Ayuntamiento.

"Se considera que se traducirá en importantes beneficios para la ciudad en la atención a los ciudadanos más desfavorecidos, la calidad en la prestación de los servicios públicos y su sostenibilidad", han señalado.

A pesar de contar con el visto bueno del Consejo Social, la aprobación de los presupuestos municipales sigue en el aire, después de que se suspendiera ayer la Comisión de Hacienda que iba a tratar, entre otras cosas, la propuesta de resolución sobre la aprobación inicial de las cuentas, previo al Pleno que estaba previsto para este viernes.

Una comisión que, además, se iba a celebrar un día después de que Más Madrid Ganar Móstoles (MMGM) diese por roto el acuerdo con PSOE y Podemos, partidos que conforman el Gobierno local, que buscaba dar luz verde a estos presupuestos; después de que el Ejecutivo no diese marcha atrás en la subida de sueldo del gerente de urbanismo, Jesús Miguel Espelosín.

Desde MMGM insistieron en que, si no se anula dicho aumento salarial, no apoyarían dar luz verde a dichas cuentas en la sesión de pleno. No obstante, esta tarde se reunirá la Asamblea General del partido para fijar el sentido del voto.

"Está decidido el no apoyar los presupuestos si sale adelante la subida de sueldo del gerente. En la Asamblea se decidirá si votar en contra o abstenernos, en el caso de que no decaiga", explicó su portavoz, Gabriel Ortega.

En cuanto al Consejo Social, integrado grupos políticos con representación en la Corporación y representantes de las organizaciones económicas, sectoriales, sociales, profesionales y de vecinos de la ciudad, este emitió 14 apoyos, 3 abstenciones y 3 votos en contra.

En este sentido, desde el Ayuntamiento insisten en que el consejo subraya la necesidad de priorizar aquellas actuaciones que no solo mejoren infraestructuras y servicios, sino que también fomenten la creación de empleo; solicitando además que se adopten las medidas necesarias para erradicar la pobreza y la exclusión.

"Un empleo que el Gobierno Local pretende reactivar con diversas inversiones en la ciudad, entre ellas, más de un millón de euros en asfaltado (que se suma a otro millón ya destinado a estas actuaciones en la vía pública), dos millones en rehabilitación de barrios, parques y jardines o 1,5 millones en rehabilitación de la escuela pública", han concretado.