Continúa su trámite en la Asamblea la Ley de Hacienda tras rechazar el PP las enmiendas a la totalidad de la oposición

El Proyecto de Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid continúa su trámite parlamentario en la Asamblea tras rechazar este jueves el PP las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición --Más Madrid, PSOE y Vox--.

Para presentar la norma ha tomado la palabra la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, quien ha defendido que esta reforma es "imprescindible" para garantizar "la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad" de las finanzas públicas y para adaptar la Comunidad de Madrid al marco normativo europeo y a "los retos del siglo XXI".

"La vigente ley tiene más de 35 años. Desde entonces se pueden imaginar que la realidad institucional, económica y social de la comunidad ha variado sustancialmente. Han surgido nuevas figuras jurídicas", ha explicado.

El objetivo de la nueva norma es actualizar y reunir toda la legislación en una única norma para "evitar duplicaciones y contradicciones" y dotar de "coherencia" y sistematizar todas las disposiciones legales en materia financiera, "facilitando su comprensión y conocimiento".

"Además la ley persigue la seguridad, mejorar la seguridad jurídica y la simplificación administrativa y la rendición de cuentas", ha incidido la consejera.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por Vox ha intervenido la diputada Ana Cuartero, quien ha advertido de que esta ley "no beneficia a nadie", pero "puede perjudicar a muchos", apuntando al Hospital de Fuenlabrada.

Ha listado, entre sus motivos para presentar una enmienda a la totalidad, que el Canal vaya a pasar del "derecho público al derecho privado" al tiempo que se está esperando el resultado sobre la fiscalización de la Cámara de Cuentas tras el anterior informe que derivó en el 'caso Lezo'.

"Denos una explicación de por qué este es el momento más adecuado para que sin informes, sin valoraciones, sin estudios de riesgos, sin análisis de las implicaciones, ustedes deciden trasladar el Canal de Isabel II del derecho público al derecho privado (...) Así, salga lo que salga allí, poder lavarse las manos. Y si te he visto, no me acuerdo", ha augurado Cuartero.

Además, ha acusado al Ejecutivo regional de buscar un "ataque final" a la independencia de la Cámara de Cuentas "sometiéndola al control por parte del Gobierno". "Lo que ustedes van a hacer con la Cámara de Cuentas y con esta Asamblea sería lo mismo que Pedro Sánchez sometiera el control del Congreso de los Diputados y del Tribunal de Cuentas al control de la Fiscalía", ha rematado.

PSOE ve un "155" A LA "GESTIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD"

A continuación, ha tomado la palabra el diputado del PSOE Daniel Rubio para quien esta norma supone un "artículo 155 en toda regla" a la gestión económica de la Comunidad de Madrid.

"Cambian las capacidades de esta Asamblea para fiscalizar. Atacan a la independencia de la Cámara de Cuentas. Atacan el derecho de la ciudadanía a participar y a saber en qué se gasta su dinero", ha denunciado el socialista.

Entienden desde el PSOE que bajo el paraguas de una "supuesta modernización y armonización legislativa" lo que se está haciendo es "recentralizar el poder económico" en el Gobierno autonómico.

A renglón seguido, ha apostillado que lo que se hace es " debilitar los contrapesos democráticos institucionales". "Este proyecto de ley no refuerza el control del Gobierno, refuerza el control del Gobierno sobre la sociedad y sobre los grupos políticos", ha zanjado.

MM VE UNA HERRAMIENTA PARA "PERFECCIONAR EL CONTROL POLÍTICO"

Por último, ha intervenido la diputada de Más Madrid Raquel Huerta, quien ha comenzado su intervención destacando que el Ejecutivo central ha tardado "35 años" en traer una nueva Ley de Hacienda, pero ha advertido de que el objetivo de "actualizar el marco normativo que rige el régimen económico, financiero y presupuestario y adaptarla a una nueva realidad social" no es en lo que se traduce el proyecto presentado.

"En lugar de modernizar la hacienda madrileña lo que pretenden con esta ley es perfeccionar su control político sobre las instituciones madrileñas porque ustedes no es que solo desconfíen de lo público, es que para ustedes lo público es como su cortijo que no entienden no sacarle beneficio", ha lanzado.

Huerta ha recalcado que lo que busca es "ahogar a las universidades públicas", reducir la capacidad de fiscalización de la Cámara de Cuentas y "blindar los beneficios fiscales que benefician solo a unos pocos".