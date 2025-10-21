Convocan una concentración por el aborto libre frente a la sede de la Comunidad: "No nos vamos, Ayuso, nos quedamos"

Cartel de la convocatoria - COMISIÓN POR EL DERECHO AL ABORTO DE MADRID

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid, que aglutina a colectivos y organizaciones feministas, ha convocado este jueves una concentración en el centro de la capital para exigir que se realicen Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) en la sanidad pública madrileña "sin informaciones falsas" y reclamar la creación del registro de objetores de conciencia.

La cita es a partir de las 19.30 horas frente a la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, bajo el lema 'No nos vamos, Ayuso, nos quedamos. Aborto libre en la sanidad pública', con el que se quiere denunciar "la negativa" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a crear el registro de objetores de conciencia, "como obliga la ley".

En este sentido, han destacado las convocantes, es "imprescindible para acabar con la opacidad que permite que servicios enteros se declaren objetores". "Dicho registro, obligatorio y anónimo, debe ser la excepción y no la norma, han subrayado.

También exigirán que el aborto sea una prestación garantizada en la red pública, "sin trabas burocráticas ni listas de espera". En este sentido, recuerdan que el pasado año únicamente el 0,47% de los abortos realizados en la Comunidad de Madrid se practicaron en centros de la red pública.

Igualmente, señalan también al Ayuntamiento de Madrid como parte de esta agresión por el "desmantelamiento de los espacios de Igualdad, pilares fundamentales para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos", y le exigen que cumpla "la ley y se base en la evidencia científica".

Por su parte, reclamarán también al Ministerio de Sanidad la elaboración de la Estrategia Estatal de Salud Sexual y Reproductiva, que lleva 15 años sin actualizarse. "Es una herramienta imprescindible para el pleno desarrollo de la ley y la garantía efectiva de este derecho".

En el manifiesto, los convocantes han denunciado también los innumerables "obstáculos" para ejercer este derecho, destacando especialmente las dificultades que genera la Ley de Extranjería --cuya derogación también plantean-- para aquellas mujeres y disidencias sin tarjeta sanitaria.

Con esta iniciativa también se busca denunciar la "ofensiva de ataques contra el derecho al aborto que la derecha y la extrema derecha está realizando en Madrid". "Frente a esta regresión", los organizadores reclamarán igualmente educación afectivo-sexual integral en todas las etapas educativas y un Estado laico "que proteja derechos frente a las imposiciones religiosas".