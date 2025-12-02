Convocan una concentración este jueves frente a la Asamblea para exigir más financiación a las universidades públicas

Manifestación universitaria por la educación pública, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes, docentes y trabajadores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han convocado una concentración este jueves, a las 12 horas, frente a la Asamblea para reclamar más financiación hasta alcanzar el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región.

Se trata de una nueva protesta tras la huelga universitaria que tuvo lugar la semana pasada, con un seguimiento del 70% en los dos días, tal y como informó CC.OO., sindicato que respaldó la convocatoria junto con UGT, CGT y CNT. En la concentración frente a la Puerta del Sol, donde se sitúa la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, asistieron un total de 7.000 personas, según la Delegación de Gobierno.

Bajo el lema 'Sigue la asfixia, sigue el conflicto', universitarios y trabajadores pedirán este jueves más inversión y mostrarán su rechazo contra la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), ha indicado la asociación UCM por la Pública en sus redes sociales.

Esta protesta coincidirá con el debate de las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, que destinarán un total de 1.239,7 millones de euros a la financiación de las universidades públicas, 75,3 millones más que en 2025, lo que se traduce en un incremento del 6,5%.