Convocan paros educativos el 3 de octubre por "el derecho a denunciar el genocidio en Palestina" en colegios madrileños

Archivo - Una persona muestra una bandera palestina durante la manifestación ‘Paremos el genocidio en Palestina’, a 18 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El Gobierno regional "respeta" la libertad de expresión, pero recuerda que los colegios "deben ser lugares libres de ideología"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO., CGT, STEM, UGT, CNT, Comisiones de Base, Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase han convocado paros educativos el viernes 3 de octubre por "el derecho a denunciar el genocidio" en los centros educativos madrileños.

Lo han anunciado este jueves en una rueda de prensa celebrada en la sala María Moliner del Círculo de Bellas Artes, donde han cargado contra las "coacciones" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los colegios al "derecho de la libertad de la educación y de enseñar".

En concreto, han llamado a protestar el próximo viernes, de 11.30 a 13.30 horas y de 17 a 19 horas, al personal docente de la pública, concertada y privada de Educación Infantil, Primaria, Formación Profesional, Secundaria y Universidades ante "la barbarie y el genocidio" que está viviendo Palestina.

La semana pasada la plataforma 'Marea Palestina: La educación contra el genocidio' alertó de que varios centros educativos de la región recibieron una orden de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de retirar banderas o muestras de apoyo a Gaza, una instrucción que desde el Ejecutivo autonómico negaron, aunque insistieron en que los colegios "deben ser absolutamente apolíticos".

"Esta convocatoria responde a la voluntad de gran parte del profesorado, ya movilizado en centros, que está tomando todo tipo de iniciativas para cumplir lo que la Ley Educativa nos exige a los docentes, que es que debemos aplicar los principios de formación en respeto a los derechos humanos, convivencia democrática, solidaridad y cooperación", ha defendido el portavoz de STEM, Sergio López.

Preguntado por esta cuestión desde el CEIPSO Josep Tarradellas de la capital, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha afirmado que desde el Gobierno regional "respetan" la libertad de expresión "en todo momento", pero ha recordado que los colegios "deben ser lugares libres de ideología".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))