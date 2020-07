Convocatoria de plazas en Policía Municipal mantiene tallas mínimas en un caso para PSOE de "discriminación a la mujer"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva convocatoria de plazas en la Policía Municipal mantiene las tallas mínimas del reglamento de 1993 (1,70 metros para los hombres y 1,65 metros para las mujeres) en un caso que para el portavoz socialista en Seguridad, Ramón Silva, es un claro ejemplo de "discriminación de la mujer" mientras que para el director general del Cuerpo, Pablo Rodríguez, es "un principio de oportunidad temporal" para cubrir plazas ante los déficits en los números de la plantilla.

Silva ha llevado a la comisión del ramo la tardanza en la reforma del reglamento, que se aprobó por unanimidad en el Pleno el pasado septiembre a partir de una propuesta del PSOE transaccionada con el PP, y que supondría rebajar las tallas a 1,65 metros en el caso de los hombres (4 centímetros por debajo de la talla media de los españoles) y a 1,60 en el de las mujeres (2 por encima).

El pasado diciembre se aprobó una convocatoria de 300 plazas. Entonces el PSOE no dijo nada sobre la aplicación del reglamento modificado por "la carencia de plazas", no así en la actual, de 600, porque "ha habido margen para hacer la modificación del reglamento". Silva ha remarcado que con esta nueva convocatoria "las mujeres no gozarán de la misma igualdad de condiciones que los hombres".

El director de la Policía Municipal ha concretado que fue en diciembre cuando se empezó a estructurar el reglamento marco con las nuevas tallas y que fue la pandemia la que paralizó su comunicación pública. El próximo 23 de julio se celebrará reunión de la comisión, donde se aprobarán las tallas modificadas para después tener que remitir todo el procedimiento administrativo a la Comunidad. "Vamos a un tiempo importante" antes de aprobarlo, ha reconocido.