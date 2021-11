Las coreografías "enigmáticas" de 'Tríptico', telón de la edición del Festival de Otoño

También destacan las obras 'Imprenteros', '¿Cómo hemos llegado hasta aquí?' y 'Pinocchio'

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tres coreografías "breves, inquietantes y enigmáticas" de 'Tríptico', una obra de la compañía belga 'Peeping Tom', abrirán este jueves el telón del 39ª edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, según ha informado la promotora en un comunicado.

Esta actuación, que se representa desde este jueves hasta el domingo en la Sala Roja de Teatros del Canal, reúne las piezas que crearon Gabriela Carrizo y Franck Chartier entre 2013 y 2017 para el Nederlands Dans Theatre, y las ha adaptado para el espectáculo de apertura.

Así, 'The missing door', 'The lost room' y 'The hidden floor' reproducirán tres platós cinematográficos, uno por cada parte del tríptico, en los que sus personajes viven entre la realidad y la imaginación.

Asimismo, habrá más espectáculos como la obra 'Imprenteros' en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque (del 11 al 13) de la actriz y directora argentina Lorena Vega. Se trata de una muestra de teatro documental que revisita una imprenta del extrarradio de Buenos Aires, donde tres hermanos se criaron y que les fue arrebatada.

En el Teatro del Barrio, Andrea Jiménez, Olga Iglesias, Nerea Pérez de las Heras estrenarán '¿Cómo hemos llegado hasta aquí?' (11, 12 y 14), una obra entre el monólogo, la autoficción, el humor absurdo, el cuento de hadas, el panfleto y el análisis social.

Las funciones del resto de esta primera semana del Festival de Otoño la completan 'Pinocchio', a cargo de los italianos Babilonia Teatri y Gli Amici di Luca (Teatro de La Abadía, del 12 al 14), que reúne a actores no profesionales bajo la guía del actor y dramaturgo Enrico Castellani en una versión libre de la obra de Collodi, en la que tres personas afectadas por un coma cuentan su vida.

Por otro lado, 'Tú amarás', de Bonobo, (Sala Cuarta Pared 12 y 13) reunirá a un grupo de médicos chilenos mientras preparan los últimos detalles de su intervención en una convención internacional sobre ayuda humanitaria a unos extraterrestres que se han asentado en la Tierra.

Además, María del Mar Suárez unirá el baile, cante y música digital en 'Los inescalables Alpes, buscando a Currito', (Teatro Pradillo, día 13) para expresar desde el flamenco la "búsqueda del amor" en el siglo XXI, alejado de una "consideración romántica".

'Ma biche et mon lapin' (Mi cierva y mi conejo) tendrá lugar en el Teatro del Barrio este fin de semana, donde reúne un puñado de historias de amor para un público familiar, contadas por la compañía francesa 'Aïe Aïe Aïe'. En este sentido, utilizará pequeños objetos cotidianos que representan a diferentes parejas de enamorados, como una botella y una jarra, que narran el proceso de amor, desamor y reconciliación de varias parejas.

Por último, 'Juana Dolores, Massa diva per a un moviment assembleari' representará el debut teatral de la actriz y poeta catalana Juana Dolores Romero en el Réplika Teatro este sábado y domingo. En este monólogo, reclama una individualidad que se expresa en el dolor frente a una comunidad que intenta "ahormarla e imponerle" su pensamiento gregario.

"AFIRMAR LA PRESENCIA DE ESPECTÁCULOS INTERNACIONALES"

La Comunidad de Madrid da inicio a la 39 edición del Festival de Otoño, una cita con la riqueza y diversidad de la creación contemporánea internacional que se podrá disfrutar hasta el 28 de noviembre en 11 espacios escénicos de Madrid y siete de la región.

En este sentido, la creación híbrida, el teatro físico, el teatro de objetos y la danza se alternarán en una muestra con grupos de España, Bélgica, Grecia, Argentina, Italia, Líbano, Chile, Francia y Reino Unido que tienen al cuerpo como tema central de una parte de los espectáculos de esta edición.

La nueva edición tiene como objetivo "afirmar la presencia de espectáculos internacionales" (especialmente latinoamericanos) y la atención a la última escena nacional, con nombres como La Calórica, María Salgado y Fran Cabeza de Vaca, el colectivo Kahraba, o Christos Papadópulos, según ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.

Estos espectáculos y el resto de los que se representarán en el Festival de Otoño muestran la voluntad de la Comunidad de ahondar en la descentralización del festival, que ha escogido 19 espacios para las funciones, 11 de ellos en la capital.

En el resto de la región, los espacios escénicos serán el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, el Teatro Carlos III de Aranjuez, el Teatro Municipal de Coslada, el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte de La Cabrera, el Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón, el Teatro Jaime Salom de Parla y el Teatro Auditorio y el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial.