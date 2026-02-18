La Corte de Arbitraje de Madrid administró 110 procedimientos en 2025 y supera los 755 millones en disputas

Archivo - Foto de archivo del Palacio de Santoña, sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Corte de Arbitraje de Madrid (CAM) ha administrado un total de 110 arbitrajes durante 2025, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior (98 en 2024), y superó los 755 millones en disputas, según ha informado la Cámara de Comercio, Industria y Servicio de Madrid.

En un comunicado, la institución cameral ha subrayado que se trata de unos datos que ha valorado como "especialmente positivos" que consolidan su posición como la principal institución arbitral de carácter doméstico "de referencia en España" y refleja la creciente confianza de empresas y profesionales del derecho en el sistema arbitral y en la calidad institucional de la Corte.

Como uno de los indicadores más relevantes ha destacado el valor agregado en disputa, que ha alcanzado los 755 millones de euros, frente a los 642 millones registrados en 2024, lo que representa un aumento del 18%.

Asimismo, la cuantía media de los expedientes se ha situado en 7,9 millones de euros, con un crecimiento del 8% interanual, unas cifras que confirman la tendencia hacia la gestión de disputas de mayor trascendencia económica, habitualmente acompañadas de mayor complejidad.

En cuanto a los arbitrajes de emergencia, en 2025 se han tramitado tres procedimientos, frente a los dos de 2024, con una duración media de 13 días, manteniendo estándares de celeridad alineados con las mejores prácticas internacionales.

La duración media de los procedimientos arbitrales se ha incrementado hasta los 12,7 meses, si bien la misma está motivada por el cómputo de dos expedientes que, por circunstancias excepcionales, tuvieron una duración superior a 50 meses en cada caso.

De esta forma, si se excluyen estos dos expedientes, la duración media se sitúa en 10,65 meses, lo que supone una reducción importante en comparación con el ejercicio anterior, cuya media fue de 11,5 meses.

Por otro lado, la duración media de procedimientos abreviados ha sido de 7,2 meses, un dato que desde la institución cameral tildan de "excelente".

REFUERZO ESTRUCTURAL

El crecimiento de la actividad ha venido acompañado de un refuerzo estructural, de modo que en 2025 el equipo de la Secretaría General ha pasado de siete a ocho personas, sumando una letrada más que se incorpora con el objetivo de atender al crecimiento de necesidades en la gestión de expedientes y actividades de la Corte.

Desde el punto de vista organizativo, la Cámara ha destacado que el 76% de los procedimientos se han tramitado con árbitro único, frente al 24% con tribunal arbitral. Según ha destacado, esto "refuerza la apuesta por modelos más ágiles y eficientes, especialmente en disputas de cuantía media".

COMPROMISO CON LA IGUALDAD

La CAM ha subrayado también que se siente "especialmente orgullosa" de los datos obtenidos en relación con las estadísticas de género cuando los árbitros son nombrados por esta última.

En detalle, en 2025 se han nombrado un 47% de mujeres mediante Nombramiento Directo y un 46 % de mujeres formaron parte de las Listas enviadas a las Partes en los nombramientos bajo dicho sistema.

"En conjunto, los datos de 2025 confirman una evolución muy positiva de la CAM, caracterizada por mayor volumen de casos, mayor valor económico en disputa y mantenimiento de elevados estándares de calidad y eficiencia, consolidando su papel como institución clave para la resolución de conflictos empresariales en España", han destacado desde la Cámara de Comercio.