Cortes de tráfico y modificaciones en 26 líneas de autobús de la EMT por la manifestación por la vivienda

Archivo - Autobús de EMT frente al palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Madrid acogen este domingo una manifestación por la vivienda convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid que provocará cortes de tráfico y modificaciones en el recorrido habitual de 26 líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

En concreto, la marcha partirá a las 12.00 horas de Atocha bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios' y discurrirá por distintas calles del centro de la ciudad hasta finalizar en la zona cercana a la estación del Metro de Sevilla.

Como consecuencia de ello, entre las 11.30 y las 14.00 horas aproximadamente hay previstos cortes de tráfico y modificaciones en la circulación en la Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza de Cibeles y calles Alcalá y Cedaceros.

Debido a ello, hasta 26 líneas de autobús de la EMT registrarán afectaciones en sus recorridos habituales. En concreto, se trata de las líneas 001, 002, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 74, 146, 150, 203, C03, E1 y M1.

Tras la manifestación, además, se llevarán a cabo en la Puerta del Sol actuaciones musicales e intervenciones de los colectivos que apoyan esta convocatoria, entre ellos colectivos en defensa de la vivienda, antidesahucio, ecologistas o antirracistas, así como entidades vecinales o sindicales, entre otros.