La creación de empresas en la Comunidad de Madrid sube un 36% en marzo, con 3.173 sociedades

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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Comunidad de Madrid subió un 36,8% en marzo en tasa interanual con un total 3.173 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 697, un 11,7% más.

Según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de marzo en la región de la serie histórica. Con el ascenso de marzo, la creación de empresas encadena cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 3.173 empresas creadas el pasado mes de marzo se suscribieron algo más de 321,21 millones de euros, lo que supone un 324,84% más que en el mismo mes de hace un año (313,2 millones de capital desembolsado).

De las 697 empresas que echaron el cierre el pasado mes de marzo en la Comunidad de Madrid, 623 lo hicieron voluntariamente; 33 por fusión con otras sociedades y las otras 41 restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 11,1% en marzo, hasta las 810 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 708,08 millones de euros, cifra un 16,4% inferior a la de marzo del año anterior.

La creación de empresas aumentó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Castilla - La Mancha (+70,63%), Extremadura (+53,98%) y Cataluña (+49,03%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (+3,05%) Navarra (+4,76%) y Aragón (+10,99%).

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+56,52%), Canarias (+56,34%) y Castilla y León (+43,37%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Cantabria las que menos, con retrocesos de un 50%, 45,95% y un 18,52%, respectivamente.