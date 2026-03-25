El crecimiento económico previsto en la Comunidad es del 2,7% en 2026 y del 2,4% en 2027, según BBVA Research

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MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

BBVA Research ha previsto un crecimiento económico en la Comunidad de Madrid del 2,7% del PIB para este año 2026, por encima de la media nacional, y una subida que se moderará de cara a 2027, con una estimación de aumento del 2,4%, en línea con la media del conjunto del país.

Según se desprende del informe por comunidades autónomas publicado este miércoles, el dinamismo de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos, junto con el efecto refugio frente a otros mercados, impulsará la economía de la Comunidad de Madrid, única región, junto a las islas, cuya previsión se revisa al alza respecto a enero.

De esta forma, el crecimiento del 2,7% del PIB para este año en la región supone 0,3 puntos por encima de la media nacional, según las proyecciones de BBVA Research, que mantuvo en el 2,4% su previsión de crecimiento para la economía española este año.

Según estas previsiones, Madrid, junto a Comunidad Valenciana (3%), Baleares (2,5%), Canarias (2,5%) y Murcia (2,5%) son las únicas que avanzarán por encima de la media nacional.

En el caso de la Comunidad Valenciana, seguirá beneficiándose del impulso a la inversión derivado de las medidas de apoyo tras la dana, mientras que Murcia (2,5%) podría verse beneficiada por el aumento del gasto en defensa y la mejora del turismo nacional.

En un grupo intermedio, Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía podrían crecer en línea con la media nacional (2,4%), con impactos diferenciales que tienden a compensarse.

En Cataluña, los problemas en las infraestructuras y el menor dinamismo de las exportaciones de bienes se verían compensados por el impulso del turismo. En Andalucía, el avance a corto plazo se ve algo más condicionado por las inundaciones y las dificultades en las infraestructuras.

Por debajo de la media se situarán las comunidades del Cantábrico, afectadas por el encarecimiento de la energía y un contexto menos favorable para el comercio exterior: Galicia (2,3%), Cantabria (2,2%) y País Vasco, Asturias, Navarra y La Rioja (2,0%), junto con Aragón (1,9%).

Aunque Cantabria y Navarra muestran un arranque de año algo mejor de lo previsto, se mantienen por debajo de la media. Por su parte, un inicio de 2026 más débil y un sector público relativamente menos dinámico explican el menor crecimiento de Castilla y León y Extremadura (1,8%).

PERSPECTIVAS PARA 2027

De cara a 2027, la Comunidad de Madrid crecería en línea con la media nacional (2,4%), apoyada en el mayor gasto en defensa, el dinamismo del consumo privado y el buen comportamiento de las exportaciones de servicios, especialmente las no turísticas.

En este caso, desde BBVA Research ha revisado al alza las previsiones de crecimiento en la mayoría de las comunidades autónomas y ha elevado cuatro décimas al alza su previsión del PIB nacional, hasta el 2,4%.

Así, la normalización del precio del petróleo y la mayor demanda europea impulsarán la recuperación de la industria y el avance de las exportaciones de bienes, favoreciendo un crecimiento superior a la media, que se situará en el 2,4%, en Cataluña (2,5%) y en buena parte del norte --País Vasco, Navarra y Aragón (2,8%), La Rioja, Galicia y Cantabria (2,7%) y Castilla y León (2,5%)--.

Además, el envejecimiento de la población en varias de estas regiones podría verse compensado por el aumento de las pensiones, ligadas a la inflación.

Por su parte, la Comunidad de Madrid crecería en línea con la media nacional (2,4%), apoyada en el mayor gasto en defensa, el dinamismo del consumo privado y el buen comportamiento de las exportaciones de servicios, especialmente las no turísticas.

Asimismo, el aumento del consumo público --impulsado por el crecimiento de los salarios de los funcionarios y la ausencia de medidas de consolidación fiscal-- favorecerá a las comunidades con mayor peso del empleo público, como Asturias (2,4%), Andalucía (2,4%), Castilla-La Mancha (2,3%) Extremadura y la Región de Murcia (2,2%).

En contraste, la normalización del turismo y las limitaciones a su capacidad de crecimiento podrían moderar el avance en Canarias y Baleares (2%), si bien sus perspectivas mejoran respecto a lo previsto hace un trimestre.

Por su lado, el progresivo agotamiento de los efectos de las ayudas postdana explica un crecimiento de la Comunidad Valenciana algo inferior al promedio (2,2%).

COMUNIDAD VALENCIANA LIDERARÁ EN 2026 EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO

Además, desde BBVA Research prevén que el empleo siga mostrando un tono favorable este año en la Comunidad Valenciana (3,3%), Madrid (2,7%), Castilla-La Mancha (2,6%) y Andalucía (2,5%), que crecerán por encima de la media nacional (2,3%).

En el lado contrario, según las previsiones de BBVA Research, en Asturias (1,2%), País Vasco (1,1%) y Aragón (1,1%) se registrarán avances más limitados.

En 2027, la creación de empleo mantendría un ritmo algo más moderado, con un avance del 2% a nivel nacional y con Galicia (2,4%), La Rioja (2,3%), Andalucía (2,2%), Navarra (2,2%), Castilla-La Mancha (2,1%), Cataluña (2,1%), Cantabria (2,1%), Extremadura (2,1%) y Madrid (2,0%) entre las regiones con mayor crecimiento.

En contraste, Baleares (1,6%), Castilla y León (1,6%), Murcia (1,6%), Canarias (1,5%) y Asturias (1,3%) mostrarían incrementos más contenidos, en línea con un menor impulso del turismo y de la demanda interna.

En contraste, Baleares (1,6%), Castilla y León (1,6%), Murcia (1,6%), Canarias (1,5%) y Asturias (1,3%) mostrarían incrementos más contenidos, en línea con un menor impulso del turismo y de la demanda interna.