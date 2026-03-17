Cristina del Valle, Rafael Amargo, Agustín Bravo y Carmen Lomana, Premios 'La Terraza' 2026 de Radio Intercontinental

II Premios 'La Terraza' de Radio Intercontinental Madrid - CANAL 33

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La gala de los II Premios 'La Terraza' de Radio Intercontinental Madrid reunió este lunes en la Casa de Vacas del madrileño parque de El Retiro a artistas y profesionales vinculados a la música, el cine, la televisión y la cultura, en una exitosa ceremonia en la que fueron reconocidos, entre otros, Cristina del Valle, Rafael Amargo, Agustín Bravo, Fedra Lorente, Carmen Lomana y Alejandra Grepi.

El acto fue conducido por José Aguilar, director del programa 'La Terraza' --que se emite los jueves y los domingos de 12.00 a 14.00 horas en el 95.4 y en el 107.8 de la FM madrileña-- acompañado por las periodistas y presentadoras Mónika Vergara y Ana Escribano.

En la bienvenida, Aguilar reivindicó la labor desarrollada por el espacio durante sus tres temporadas para apoyar a los grandes artistas españoles. "Durante estas tres temporadas hemos tratado de impulsar en la medida de nuestras posibilidades a estos nuevos talentos", afirmó, al tiempo que señaló que esa apuesta les ha proporcionado "muchísimas satisfacciones".

En esa misma intervención, agradeció a Emilio González sus aportaciones al programa. "Gracias, querido Emilio, por ofrecerme cada semanita nuevas propuestas de personas que, según tus propias palabras, teníamos que darles un tiempo necesariamente", manifestó el presentador de 'La Terraza'.

Aguilar cerró su intervención con una apelación al valor de la cultura en el contexto actual. "Solamente decir que en estos momentos tan complicados que estamos viviendo en todos los sentidos a nivel mundial, la cultura tiene que seguir siendo el faro que ilumina nuestras existencias", aseguró a los asistentes de un acto que llenó la Casa de Vacas.

GRAN RECONOCIMIENTO A ANTONIO DEL REAL

La gala se articuló en tres bloques de premios, además de varias actuaciones musicales y distintas intervenciones. El primero de esos bloques se abrió con el reconocimiento al director de cine Antonio del Real, cuyo galardón fue entregado por el actor Juanjo Puigcorbé, acompañado de la 'influencer' Paloma Cuanda.

En esa entrega, Puigcorbé se refirió al cineasta como su "estimadísimo", "querido" y "amigo". Además, el propio Antonio del Real bromeó con que "recibir un premio es bueno para la salud".

Luego fueron distinguidos la actriz Alejandra Grepi, con un premio entregado por el director, guionista y productor de cine, teatro y televisión Álvaro Sáenz de Heredia y la actriz Flavia Zarzo; el director de 'Viaje al centro de la tele' de TVE, Pedro Santos, cuyo galardón fue entregado por la actriz, directora y productora teatral Cristina Higueras.

El siguiente reconocimiento recayó en el diseñador de moda Alejandro de Miguel, recibido de manos del también diseñador Petro Valverde y de la presentadora Julia Rubio. También fue premiada la reconocida cómica, actriz, presentadora y monologuista española Sara Escudero, cuyo galardón entregaron la modelo y presentadora Mónica Pont y el productor artístico Alberto Gontán.

Estas entregas fueron acompañadas por la actuación musical de Sonia Gómez, así como una intervención del humorista y presentador Emilio González.

El segundo bloque de la ceremonia incorporó los premios al periodista y conferenciante Luis Fernando Romo, entregado por la columnista María Eugenia Yagüe; al actor, productor, escritor y director Pablo Mendizábal, entregado de José Ignacio de Anna Fundación; al presentador Agustín Bravo, de manos del acto Valentín Paredes y el escritor José Antonio Kapelo; y a la actriz y cantante Fedra Lorente, cuyo galardón entregaron el actor Pepe Ruiz y Paula Larrañaga.

La gala continuó con una actuación musical de Celia Flores, que interpretó dos canciones, y con una intervención de Ana Villota, fundadora de la asociación AISS.

EDUARDO NARANJO Y RAFAEL AMARGO, ENTRE OTROS

Ya en el tercer bloque fueron premiados el pintor y grabador español Eduardo Naranjo, con entrega a cargo de López Reina; el bailaor Rafael Amargo, distinguido por la periodista y escritora Ana Grau; la empresaria y colaboradora televisiva Carmen Lomana, cuyo galardón entregaron el periodista Juan Luis Galiacho y Ana Villota; y la cantante Cristina del Valle, premiada por Alejandro Abad y Jaime Terrón, de Melocos.

Amargo se mostró "más que agradecido" con José Aguilar durante la ceremonia. Por su parte, Del Valle expresó públicamente su agradecimiento por el reconocimiento recibido.

"Después de tantos escenarios, tantos viajes, tantas canciones y también tantas batallas personales y colectivas, que una emisora histórica reconozca mi trayectoria es un abrazo al alma. Este premio no es solo para mí. Es para la música que sana, para la palabra comprometida, para quienes creemos que la música puede caminar el mundo", señaló la cantante, que dio las gracias a Radio Intercontinental "por mirar más allá de los focos".

RECUPERAR RADIO INTERCONTINENTAL, TODO UN "SUEÑO"

Durante la gala intervino igualmente el director de Canal 33 y Radio Intercontinental Madrid, Enrique Riobóo, quien aludió a la trayectoria de la cadena y a la recuperación de la emisora. Agradeció además la presencia de distintos galardonados y aseguró que hacer "una televisión local o una radio local" es "un sueño", sobre todo por la recuperación de una marca histórica como Radio Intercontinental.

Riobóo invitó también a todos los presentes a visitar las vistosas instalaciones de la terraza en la que emite Radio Intercontinental en la Avenida de América de Madrid. Agradeció al "extraordinario equipo que hace posible este gran proyecto de mantener viva" Radio Intercontinental, "la radio de siempre".

Y, finalmente, el director aprovechó para presentar la próxima acción cultural en la capital de este grupo de comunicación, con un vídeo titulado 'Vuelve Goya a las calles de Madrid', una avance que arrancó un rotundo aplauso del público y del que se darán más detallles próximamente.