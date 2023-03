Cruce de reproches en la Asamblea por el bono social térmico y lo ético de que políticos con recursos lo reciban

Enrique Ossorio, Mónica García y Alfonso Serrano se benefician por ser familia numerosa

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha sido este jueves el escenario de una nueva jornada de reproches entre políticos madrileños por el bono social térmico, que concede el Gobierno, y el hecho de que familias numerosas con recursos puedan beneficiarse del mismo.

El diario digital 'infoLibre' publicaba este miércoles que el vicepresidente de la Comunidad y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, pese a su elevado patrimonio, era uno de los perceptores. Desde la izquierda madrileña, se lanzaron en bloque a criticarlo: Más Madrid pidió su dimisión, PSOE afeo su "falta de sensibilidad" y Unidas Podemos registró su reprobación.

Ossorio defendió, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se celebra cada semana, que es "perfectamente ético" que perciba esta ayuda, como lo hace de todas las que corresponden a las familias numerosas. También la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien le acompañaba en la comparecencia, indicó que esta ayuda contempla a las familias numerosas y argumentó que Ossorio no se la estaba "detrayendo" a nadie.

Justo en ese momento saltaba la información de que la familia de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, también la recibía. En un primer momento, desde la formación señalaban que la situación "no era comparable" porque dicha ayuda estaba a nombre del marido de la política, que no tenía que responder a ninguna "ética pública". Horas después, en una entrevista en radio, la propia García reconocía su "error" y aseguraba que estudiaría cómo devolver el importe.

LO RECIBE QUIEN HA SOLICITADO EL ELÉCTRICO

A esta polémica ha entrado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha avanzado que el Gobierno introducirá "lo antes posible" criterios de renta para las familias numerosas que quieran acogerse al bono social de electricidad.

El bono social térmico del Gobierno lo perciben automáticamente, "sin necesidad de realizar ningún trámite, los que con anterioridad habían solicitado el bono social eléctrico, según consta en la página web oficial del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico. Uno de las condiciones para este bono eléctrico, que sí hay que solicitar expresamente, es estar en posesión del título de familia numerosa.

LA POLÉMICA LLEGA A VALLECAS

Con esta cuestión como foco, la Asamblea de Madrid ha acogido este jueves uno de los últimos plenos de la XII Legislatura. Antes de comenzar, García ha vuelto a reiterar, en declaraciones a los periodistas en los pasillos, que ella no debía percibir esta ayuda, celebró que el Ejecutivo central modificase las condiciones y afeó al vicepresidente que se jactase de recibirla.

Ya dentro del hemiciclo, en el turno de la sesión de control, Ayuso ha exigido a García que pidiese perdón al vicepresidente por sus duras críticas. "Tiene derecho a cobrar ese bono. Aquí lo hipócrita es que usted vive, como hemos conocido, a todo trapo. Yo no tengo nada en contra de la riqueza, lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted. Lo que quiero es que sea coherente", le ha espetado.

Tras ello, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, que también pertenece a familia numerosa, ha sostenido que este bono no se da a las familias de forma automática sino que hay que pedirlo. Con la factura de la luz de su casa en mano, el socialista ha explicado que lo que paga es lo mismo que el resto de españoles y que el bono social "no lo paga ningún gobierno, sino todos los españoles con la factura".

Si bien ha sido más duro con el vicepresidente regional. Afea que el PP se dedica "a criticar por el día esas ayuditas para ganar votos y por la noche como vampiros van a pedirlas todas y no dejarse ninguna".

A estas palabras, ha respondido Ossorio, también dentro de la Cámara madrileña. El 'número dos' del Ejecutivo ha reiterado que le bono social térmico se da a las familias numerosas "sin necesidad de pedirlo".

"Pedro Sánchez (presidente del Gobierno) estableció el bono térmico en favor de todas las familias numerosas sin necesidad de pedirlo, señor Lobato. Estúdiese un poquito las cosas", ha lanzado, al tiempo que ha reiterado que no ha perjudicado a nadie a la hora de percibir esta ayuda porque "no había "concurrencia competitiva".

De nuevo en los pasillos, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, quien también es miembro de una familia numerosa, ha reiterado que ve bien que tanto Ossorio como García reciban esta ayuda pero ha indicado que ella, con cuatro hijos, no ha tenido "la misma suerte". "El eléctrico lo tengo y el del Canal de Isabel II. El del térmico, la carta esa famosa, a mí no me ha llegado... No sé si será por facha", ha ironizado.

Por último, ha entrado al debate el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien también lo recibe por su condición de familia numerosa. El diario 'infoLibre' contó este jueves a primera hora que la cantidad que Serrano recibía era superior a la media y que podría corresponder con la que perciben las familias vulnerables severas.

El 'popular' ha defendido que él tiene el "descuento básico de familia numerosa" en la luz. "A mí me han dado por lo visto, porque lo mire ayer, 300 euros. No me los han dado porque yo sea familia numerosa vulnerable severa, que evidentemente no lo soy, pero quien decide que se me otorguen 300 euros no es ni la Comunidad de Madrid ni yo, es Hacienda con las comercializadoras. No sé si será un error o no", ha explicado.