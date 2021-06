Cruz Roja colabora con la Comunidad para prevenir incendios este verano y lanza una serie de recomendaciones

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en la Comunidad de Madrid quiere recordar a la población que en una época tan seca y con temperaturas tan altas, una simple chispa procedente de un cigarro, una barbacoa o el uso de maquinarias como radiales o soldadores, puede desencadenar un incendio de alcance imprevisible.

Según datos del Ministerio del Interior, el factor humano está detrás del 98% de los incendios forestales, por lo que la prevención se hace más necesaria que nunca. Como entidad implicada en la protección del medio ambiente, Cruz Roja ha lanzado una serie de consejos para concienciar a la población sobre la implicación individual de cada uno de nosotros en el cuidado del medioambiente y el respeto con el entorno.

Además, y por segundo año consecutivo, la entidad colabora este verano con la Comunidad de Madrid en un proyecto conjunto de 'Prevención de Incendios' para sensibilizar a la población de la región. Este proyecto consta de una parte de sensibilización online vía redes sociales, además de una intervención presencial del voluntariado de la Organización, que se desplazará durante fines de semana y festivos a distintos puntos de la región para sensibilizar sobre esta materia.

Este proyecto conjunto se enmarca dentro de la colaboración que mantienen Cruz Roja y la Comunidad de Madrid, en la que se incluye la formación al voluntariado de Cruz Roja por parte de Agentes Forestales.

PUNTOS DE INTERVENCIÓN Y CONSEJOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Entre los puntos seleccionados para realizar esta intervención destaca el Embarcadero del Pantano de San Juan (Zona de 'Virgen de la nueva'), Embalse de Picadas, Zona de La Poveda, Puerto de Canencia, Embalse del Atazar (el Berrueco), el Pontón de la Oliva, Embalse Cerro Alarcón, Laguna del Campillo, Zona de la Barranca (Navacerrada).

En estas localizaciones, los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja ofrecerán recomendaciones para evitar incendios. Una de ellas es llevarse toda tu basura, también los restos orgánicos, aunque sean biodegradables provocan un impacto visual. No tirar colillas al suelo, guárdalas hasta poder tirarlas en el contenedor adecuado.

También aconsejan no circular con vehículos a motor fuera de las zonas permitidas; caminar por los senderos; no coger atajos ni hacer nuevos caminos. No se debe arrancar flores ni ramas ni invadir el espacio ni hacer ruidos (música alta, gritos) que puedan molestar a los animales.

Contra el fuego, actúa hay que llamar al 112 si se observa una columna de humo, un incendio no controlado o un fuego desatendido. Es mejor que los servicios de emergencia reciban varias llamadas a no recibir ninguna, y que el fuego no pueda ser controlado.

Cruz Roja recuerda a los madrileños que durante estos meses está prohibido hacer cualquier tipo de fuego y que para utilizar cualquier tipo de maquinaria en terreno forestal hace falta autorización expresa.

Si se fuma, asegurarse de apagar completamente los cigarrillos y no tires las colillas al suelo. Y nunca arrojar cigarrillos, ni colillas desde el coche. Tirar colillas por la ventanilla está prohibido y supone multa y la retirada de 4 puntos del carnet.

En caso de evacuación, ha que seguir siempre las indicaciones de los equipos de emergencia. Si se dispone de tiempo, recoger lo recomendado por los equipos de emergencia, más imprescindible: documentación, calzado cómodo, algo de ropa de abrigo y agua. Al salir de casa, hay que dejar las puertas y ventanas cerradas y procurar mantener la calma. La tranquilidad es fundamental para un correcto desalojo. Se debe seguir las vías de evacuación marcadas por los Bomberos y los Cuerpos de Seguridad.