Cs acusa a PP de estar “a gusto” con la alcaldesa de los “enchufes” y éste pide a PSOE “una respuesta” en Móstoles

Publicado 15/10/2019 13:56:51 CET

Imagen de la fachada del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), al mando del que está la alcaldesa Noelia Posse, contra la que el PSOE abre la puerta a apoyar una moción de censura al no dimitir por los nombramientos de cargos de confianza puestos en duda en - Ricardo Rubio - Europa Press

PSOE defiende que la regidora no ha cometido ningún delito penal y que ya han exigido responsabilidades políticas

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha acusado este martes al PP de estar "a gusto" con la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, la regidora de "los enchufes" al no haber recibido respuesta de los 'populares' ante la moción de censura, aunque estos aseguran que están esperando que la formación 'naranja' se ponga en contacto con ellos.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid, el portavoz de Cs, César Zafra, ha mostrado su "sorpresa" de que el PP no les haya dado respuesta sobre si apoyan o no su moción de censura contra la regidora.

"No nos han dado respuesta ni se han querido reunir con nosotros, no sé si es que están contentos con la alcaldesa de los enchufes y no quieren cambiar esta situación. Esperemos que recapaciten porque los vecinos lo necesitan", ha lanzado Zafra.

A su juicio, la única salida para Móstoles es "una moción de censura" porque "está claro que PSOE no va a echar a Posse". "Han intentado salvar la cara con esa suspensión cautelar de militancia pero PP no se ha reunido con nosotros y hacen falta otros grupos de la oposición para conseguir la moción de censura. La señora Posse tiene que dejar de ser la alcaldesa inmediatamente", ha dicho.

Por su parte, según el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha demandado al PSOE "una respuesta con el caso de Móstoles" porque parece que pone cierta "sordina". En cuanto a las acusaciones de Ciudadanos, Serrano ha defendido que su partido no ha recibido ninguna concreción sobre la mencionada moción ni la solicitud de una reunión.

El portavoz adjunto del PSOE, José Manuel Rodríguez Uribes, ha defendido que "una cosa son los delitos, el código penal y otros los códigos éticos". "La alcaldesa de Móstoles tiene un problema con el código ético del PSOE; no ha sido imputada y no hay cuestión penal. Nosotros ya hemos exigido responsabilidades políticas", ha remachado.

Sobre la posibilidad de que se desarrolle una moción de censura, cree que es una exigencia que le corresponde a la oposición pero insiste en que lo más grave "son la comisión de delitos y la corrupción", que no es el caso.