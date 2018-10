Cs asegura que Madrid "no se puede permitir perder" el Open y critica la "cero transparencia" del Ayuntamiento

Publicado 02/07/2018 14:08:52 CET

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este lunes que la capital "no se puede permitir perder el Mutua Madrid Open" ya que una vez que se vaya "no va a volver", y ha reprochado al Consistorio la "cero transparencia" en las reuniones con el dueño del toerno.

"No sabemos qué está pasando en esas negociaciones, el Ayuntamiento está siendo cero transparente... nos reúne y luego nos encontramos con estas cosas. No hace ningún esfuerzo por mantenerlo en Madrid", ha criticado la portavoz de la formación naranja.

Así se ha expresado Villacís tras conocer que el dueño del torneo Madrid Open, Ion Tiriac, ha asegurado en una entrevista en 'El Mundo' que mantuvo una reunión con el Consistorio madrileño en la que se vio obligado a "levantarse e irse" porque sintió que le habían faltado el respeto.

Begoña Villacís ha puesto en valor que el Open es "un evento visto por millones de personas, que genera marca Madrid y lleva el nombre de la capital a los confines del mundo". "No podemos permitirnos perderlo", ha subrayado.

En esta línea ha indicado que "genera muchos empleos directos e indirectos". "No podemos permitir que el sectarismo se cargue este evento y no nos podemos permitir perder, porque una vez se vaya no va a volver", ha concluido.