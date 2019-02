Cs cree que en esta Legislatura hay “sombras fantasmas” que recuerdan “fechorías” del PP: “Granados, González y Aguirre”

Publicado 21/02/2019 11:33:34 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha lamentado que durante esta Legislatura hay tres "sombras fantasmas", los expresidente regionales Ignacio González y Esperanza Aguirre y el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, que han recordado lo ocurrido con el PP y se han conocido algunas de las "fechorías" de este partido.

Así lo ha expuesto el diputado de Ciudadanos César Zafra durante su pregunta dirigida al vicepresidente del Gobierno regional, Pedro Rollán, sobre cómo valora la actitud de su Gobierno y la colaboración con la Justicia.

"Durante esta Legislatura por esta cámara han pasado tres sombras fantasmas, que durante toda la legislatura han recordado lo que ha ocurrido en el PP, Granados, González y Aguirre, y hemos podido conocer algunas de las fechorías en aquella época y hemos podido conocer los altillos, o los viajes a sudamérica", ha recordado.

A juicio de Zafra, pensaron que podían "reírse" de los madrileños, algo que es "bastante tétrico" que se empezaran a reír de "lo que les quitaban en subvenciones pagando cenas de su partido con dinero público".

"Le preguntaba su colaboración con la Justicia pero no he visto que hayan levantado la voz y colaborado de forma activa con la Justicia y esos casos de corrupción que hemos visto han llevado a la Fiscalía solo el Canal cuando ya los grupos lo denunciaron en esta Cámara. Su grupo ha hundido la comisión de investigación y solo torpedea a las que acude. Cuando gobernemos en mayo vamos a levantar las alfombras", ha aseverado.

El parlamentario de la formación 'naranja' ha insistido en que el PP ha hecho "cosas que no deberían volverse a repetir en una democracia", pero ha lamentado que "no haya mayor ciego que no quiere ver". "Los madrileños se van a dar cuenta de que su tiempo ha terminado", ha vaticinado.

"LECCIONES LAS JUSTAS"

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno autonómico ha defendido que han tenido "colaboración absoluta" con la Justicia, interponiendo "el interés general al partidista". "Ha sido este Gobierno como saben quien ha puesto en conocimiento las anomalías que podría haber en la empresa Canal de Isabel II porque consideramos que colaborar con la Justicia es la mejor manera de defender el interés general", ha asegurado.

En este punto, le ha pedido a Zafra que "lecciones las justas", que ellos no se han riendo de nadie ya que han sido "capaces de tener la mejor educación, la mejor Sanidad y las mejores Políticas Sociales y de generar un buen marco económico para ser la locomotora de la economía y generadora de empleo de España". "Y lo vamos a volver a hacer en mayo y a renovar la confianza de los madrileños", ha zanjado.