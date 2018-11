Cs critica que para la Comunidad colaborar con la Justicia signifique “repartirse los jueces”, copiando a Podemos y PSOE

Publicado 08/11/2018 12:04:59 CET

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha criticado este jueves que para el Gobierno regional colaborar con la Justicia signifique "repartirse los jueces", como a su juicio, lo han aprendido de Podemos y PSOE.

Así lo ha expuesto el diputado de la formación 'naranja' César Zafra durante la sesión de control al Gobierno al preguntar al portavoz del Gobierno regional, Pedro Rollán, sobre cómo valoraba su actitud y colaboración del Ejecutivo madrileño con la Justicia.

"Me imagino que sabrá por qué hacemos esta pregunta porque han perdido papeles de Arpegio, de la Púnica, del Canal de Isabel II y ahora el expediente que permitió a --la expresidenta autonómica-- Esperanza Aguirre montar el Campo de Golf sin licencia", ha afeado al Gobierno regional.

Ese expediente, según ha asegurado Zafra, lo tiene la formación 'naranja' a su disposición, porque hay "una comisión anticorrupción que los últimos tres años ha investigado las fechorías del PP en los últimos años".

"Ese expediente que no encuentran ustedes pero que nos dieron, qué tipo de descontrol hay en el Canal de Isabel II para que no sepan ni lo que tienen. Cómo es posible que durante tres años hayan dicho que esta comisión no servía para nada, era tontería, nos llamaban Perry Mason, porque ustedes son Torrente", ha ironizado.

Todo ello, a juicio del parlamentario de Ciudadanos significa que el Gobierno regional "no tiene interés" por descubrir qué hicieron sus anteriores compañeros durante esos años. Pero, lo que sí tiene "claro" Zafra es que "dentro de siete meses" un Gobierno de Ciudadanos "colaborará con la Justicia" y no ocultarán papeles en "armarios y desvanes".

En este punto, ha insistido en que para el Ejecutivo madrileño colaborar con la Justicia "significa repartirse los jueces" como hacen, a su parecer, Podemos y PSOE, "copiando lo peor de estos señores".

Por su parte, Rollán ha defendido el "compromiso" y la "implicación" del Gobierno "con todos los requerimientos que se han solicitado" y considera "muy satisfactoria" su actitud con la Justicia, ya que ha aseverado que fueron "los primeros" que dieron conocimiento de cualquier hecho de irregularidad" que tuvo lugar en acontecimientos pasados.

Rollán ha explicado que el expediente que dispone Ciudadanos, es uno sobre el tercer depósito del Canal, igualmente el juzgado tiene el mismo expediente de Ciudadanos, del Consejo de Gobierno que se declaró de interés general el campo de golf un expediente de 44 folios.

El "problema", a su parecer, radica en que el "expediente en el Consejo de Gobierno figura como preceptivo del informe de la dirección general de Urbanismo y Planificación del Canal, del cual no se incluye la documentación que acompaña". No obstante, ha defendido que el pasado mes de agosto, el juez mediante dos autos solicitaba la explicación de los informes preceptivos y cómo se realiza la tramitación de este tipo de expedientes.

El otro era el de urbanismo y a este requerimiento contestaron que "no existía" y que, "revisando la documentación en el momento ese informa apareció y se respondió de forma puntual". "Así que, total y absoluta colaboración con la Justicia", ha zanjado.