Cs critica que Pedro Sánchez "no tenga un proyecto" sobre inmigración y "solo busque la foto"

Publicado 14/08/2018 13:14:09 CET

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha criticado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no tiene ningún tipo de proyecto" sobre el problema de la inmigración ilegal y cree que en este tema "solo quiere buscar una foto y un titular".

En un encuentro con los medios en la sede nacional del partido, Zafra ha asegurado que el Gobierno de España "no está poniendo soluciones" a este problema y que solo se mueve "por impulsos mediáticos".

"En la reunión con Merkel no se ha sacado nada claro, solo hacerse fotos. Si es un presidente de verdad tenía que haber hecho más reuniones y buscar que la inmigración que llegue esté garantizada y con derechos y no en las situaciones que estamos viviendo", ha apostillado.

Porque, según ha explicado el político de Cs, si las personas que llegan al final no tienen derechos "se ven abocados a vender productos en la calle". "Por desgracia se ven situaciones todos los día y no puede ser que solo España pueda acoger inmigrantes. Obviamente tiene que ser una situación en la que toda Europa tenga una línea conjunta de actuación", ha apuntado.

El diputado autonómico ha insistido en que el caso del barco Aquarius es puntual porque cada día vienen inmigrantes en patera, por lo que se requiere "una solución conjunta". "Los impulsos mediáticos le permiten un día hacerse una foto y otro día no. Nosotros pensamos que una ley conjunta que garantice los derechos de estos inmigrantes. Es una cuestión que hay que afrontar de manera conjunta. No puede ser que un país diga que no coge ningún inmigrante y otros todos", ha dicho.

Por último, César Zafra ha afeado a Sánchez que "un día diga una cosa y otro día, otra" respecto a la inmigración ilegal que está llegando a España para buscar "titulares absurdos que no llevan a nada".