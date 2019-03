Cs demanda acciones municipales ante la identificación de 100 pandilleros más que el año pasado, el 31% menores de edad

Publicado 19/03/2019 16:32:14 CET

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha demandado acciones por parte del Consistorio ante la identificación en el último año de cien pandilleros más, de los que un 31 por ciento son menores de edad.

Ciudadanos ha llevado al Pleno 18 iniciativas sociales, apoyadas por Ahora Madrid "para no quedar mal" pero "luego no ejecutan ninguna porque de las 18 ninguna ha sido completamente ejecutada", ha lamentado Villacís en la comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. "Esto demuestra un "escasísimo talante democrático", ha remachado.

Villacís ha llevado este asunto a la comisión tras los últimos sucesos en Vallecas y Arganzuela y dado que en el programa social y preventivo ASPA "se consideran insuficientes para resolverlos". La directora general de Promoción de la Igualdad, Ana Buñuel, ha contestado que las actuaciones de los programas se centran en el diagnóstico de la situación para establecer estrategias de actuación y diseñar nuevos recursos.

Ha destacado igualmente la participación en enero de un taller de prevención de la radicalización violenta de los jóvenes, al que acudieron junto con la Policía Municipal, la Comunidad, asociaciones de inmigrantes, FEMP y los colegios profesionales de Trabajo Social, Educación Social y Psicólogos para crear una red de informantes clave.

Además en diciembre se firmó un convenio con la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias para la sustitución de penas y tratamiento de jóvenes con penas leves por causas violentas, puesto en marcha con el programa ASPA y en los Centros de Apoyo Familiares (CAF) municipales.

"¿Qué están haciendo? Nada. No hablen a futuro, no han hecho nada", ha reprochado Villacís. Por su parte, la directora general ha matizado a Villacís que "no se puede hablar de bandas latinas sino de radicalización violenta de jóvenes porque la tipología es más amplia" y abarca desde proyihadistas, grupos racistas o que atacan a personas sin techo, por ejemplo.