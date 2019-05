Cs pide acabar con ruido de botellón, PP conciliar descanso vecinal y actividad económica y PSOE más rapidez en medidas

Publicado 30/04/2019 17:13:51 CET

Ciudadanos ha pedido este martes acabar con los ruidos generados por el botellón y las fiestas en la vía urbana, PP ha abogado por conciliar el descanso vecinal con la actividad económica, y PSOE ha lamentado el retraso en la capital para ejecutar políticas contra el ruido.

Lo han hecho durante la revisión de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) de Centro y su plan, que ha salido adelante este martes en Cibeles. Así, el edil de Ciudadanos portavoz en materia de Medio Ambiente y Movilidad, Sergio Brabezo, ha pedido "tomar medidas" contra la contaminación acústica, pues después de cinco años de las restricciones al ruido en diversos emplazamientos de la capital, "el 93 por ciento de los puntos donde se instalaron restricciones siguen incumpliendo".

Considera así que "las medidas aplicadas no funcionan, no son efectivas" y "están destinadas a regular sectores altamente controlados" mientras que "no se actúa en botellones, donde los lateros hacen su agosto" y "la fiesta dura hasta ciertas horas de la madrugada".

Como posible solución, Brabezo ha recetado "nuevas mediciones, acuerdo entre vecinos y comerciantes" y "los recursos que sean necesarios". También ha apostado por "acabar con los botellones y la venta de alcohol en la calle", ya que "sin eso es imposible reducir el ruido en la zona centro". Cs ha presentado una enmienda a la totalidad que ha sido rechazada.

Por su parte, el edil Chema Dávila (PSOE) ha lamentado que el control del ruido en Madrid lleve "cierto retraso". Ha recordado que el PSOE realizó "18 enmiendas en las que se ha planteado compatibilizar la defensa de los más débiles".

Y es que "hay niveles de ruido que atentan contra la salud", ya que "es un problema grave de salud pública". En su intervención, última en el Pleno de Cibeles, Dávila ha aprovechado para despedirse de los ediles.

"He disfrutado mucho en esta etapa, estoy agradecidísimo de haber podido representar intereses del PSOE. Me he metido en todos los charcos", ha apuntado entre risas.

Por el PP, Álvaro González ha asegurado que deberían "haber retirado este punto porque el siguiente gobierno de las urnas lo tiene que administrar", y ha afirmado que este será del PP. González aboga por dar "coexistencia pacífica entre actividades económicas y el descanso de los vecinos".

En este sentido, ha apuntado que el distrito Centro cuenta con "características especiales" y es "una zona muy turística". Además, ha aseverado que esta medida tiene "carácter electoralista que no va a dar soluciones a los vecino ni a los comercios".