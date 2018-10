Cs pide el acta a una concejal de Villalba que se ha pasado a no adscritos porque no tenía funciones

Publicado 28/09/2018 16:53:14 CET

Ciudadanos Madrid le pide que devuelva su acta de concejal

COLLADO VILLALBA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha pedido este viernes el acta de concejal a Mónica Díaz,

hasta este viernes edil de la formación naranja en el Ayuntamiento de Collado Villalba, y que ha presentado un escrito en el Registro Municipal en el que renuncia a formar parte del Grupo Municipal de esta formación política, por lo que pasa a ser edil no adscrita.

Díaz ha indicado a Europa Press que el escrito lo ha presentado este viernes en el Registro Municipal, aunque comunicó la decisión sus ahora ex compañeros de grupo en la tarde del jueves, antes de comenzar el Pleno.

Ciudadanos, en la oposición del Ayuntamiento, consiguió cuatro concejales en las últimas elecciones municipales. El Consistorio está Gobernado por el Partido Popular, en minoría con 8 ediles, frente a los 17 de la oposición, formada por Cambiemos Villalba (5), PSOE (5), Ciudadanos (3), Izquierda Unida (2) y dos ediles no adscritos, tras la renuncia de Díaz.

Entre los motivos alegados por Díaz para tomar la decisión, alude a que hace dos años y medio le retiraron las funciones como concejal del Grupo por haber roto la disciplina de voto en un Pleno.

"Llevo dos años y medio esperando a ver si me las devuelven. Tengo una actitud que yo creo que ha sido de lo más cordial, y entre nosotros hemos tenido una actitud cordial. He estado todo el verano pensando qué hacer y al final me he decidido a abandonar el Grupo para el desde el Grupo No Adscritos poder hacer algo, poder trabajar para el pueblo", ha destacado.

La edil no adscrita ha confirmado que su intención es continuar siendo concejal del Ayuntamiento y no dejar el acta de concejal porque ha sido "lo suficientemente correcta" y "no corresponde".

"Lo que correspondería es que me hubieran devuelto las funciones. Sí que es cierto que ayer mismo hablando con ellos me dijeron que no iba a haber ningún probelma. Pero luego está la segunda parte, que es que no estoy de acuerdo con la nueva línea de Ciudadanos, en la que nos presentamos como liberales. Cuando entré en el partido firmé un contrato en el que ponía que somos socialdemócratas, y yo soy socialdemócrata, no liberal. No me gusta para nada la línea por donde está yendo el partido", ha puntualizado.

En cuanto al escrito presentado ante la alcaldesa comunicando su baja en Ciudadanos, al que ha tenido acceso Europa Press, Díaz comunica su intención de causar baja en el Grupo Municipal de Ciudadanos y su inscripción en el Grupo de No Adscritos. "Desde el cual procuraré aportar cuanto en mi mano esté, para elevar hasta donde sea posible el nivel económico, social y cultural de nuestros convecinos, a los que sin duda nos debemos", anuncia.

Ciudadanos Madrid ha confirmado la renuncia de Mónica Díaz, por lo que le ha pedido que devuelva su acta. "Ciudadanos (Cs) confirma la renuncia de la hasta ahora concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Collado Villalba, Mónica Díaz Alonso, a seguir formando parte del Grupo Municipal de Cs", han señalado.

"Debido a su salida del Grupo Municipal de Cs, desde Ciudadanos se le solicitará que cumpla con la carta ética que firmó y que devuelva el acta de concejala", indican desde la formación política.