Cs y PP ya han dado el 'sí' a algunas medidas que Vox reclama para apoyar al 100% los presupuestos en Madrid

Publicado 12/12/2019 17:04:23 CET

Recortar subvenciones nominativas, no renovar a dinamizadores y reformular los Foros Locales, algunas de las de las medidas que Vox enmarca en el 0,1% como 'líneas rojas' para apoyarlos

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gobierno de Cs y PP no renovará los contratos con los dinamizadores de determinados órganos de participación, reformularán los Foros Locales, recortarán las subvenciones nominativas apostando por la concurrencia competitiva y finiquitarán el Observatorio de la Ciudad tal y como funciona ahora.

Son algunas de las medidas que Vox enmarca dentro de ese 0,1 por ciento del total del presupuesto derivado de 'chiringuitos' y por el que dirían 'no' al proyecto de cuentas que en global asciende a 5.184 millones de euros para 2020.

Los de Javier Ortega Smith apoyarán los presupuestos del Consistorio porque "el 99 por ciento" procede de su impulso siempre y cuando PP y Cs "conviertan en ayuda social" el 1 por ciento del proyecto de cuentas con el que no están de acuerdo porque va destinado a "chiringuitos ideológicos".

Lo que Vox propone es sustituir ese 1 por ciento del proyecto con el que no están de acuerdo --cuantificado en 5,2 millones de euros, el 0,1 por ciento del presupuesto de la ciudad de 2020 de 5.184 millones de euros-- por ayudas sociales para 3.000 familias, a razón de 150 euros mensuales durante un año.

En esos 5,2 millones incluyen 1,7 millones de euros de duplicidades en servicios, más de un millón de euros para "asociaciones de ideología de género, de memoria histórica o de otras de tipo pseudoecologistas", sin olvidar los 2 millones de euros para la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM). A esto suman 240.000 euros "sin justificar" en un concepto que han llamado 'irregularidades'.

EL PP CONFÍA EN QUE HAYA ACUERDO ANTE LAS "PEQUEÑAS" DISCREPANCIAS

La portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz (PP), confía en que se llegue a un acuerdo con Vox antes del viernes 20 de diciembre, cuando está previsto la celebración del Pleno donde podrían aprobarse los presupuestos, los primeros para el gobierno de coalición PP-Cs.

La portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha reiterado este jueves la confianza del ejecutivo en las negociaciones con Vox para aprobar los presupuestos de 2020 pues tienen discrepancias pero "pequeñas".

"Seguimos negociando y hablando con Vox pero no conocemos sus enmiendas", ha declarado Sanz. Será mañana, en el último día para presentarlas, cuando Vox formalizará un paquete de una docena de enmiendas al proyecto de presupuestos, ha confirmado Ortega Smith.

Lo que tiene claro la portavoz del Gobierno es que la "discrepancia" con Vox es sobre "una parte muy pequeña", por lo que confía en que puedan "llegar a un acuerdo".

LOS PUNTOS DE PARTIDA DE VOX

Los puntos de partida que Vox puso encima de la mesa para sentarse a negociar pasaban por una bajada de impuestos al máximo legal permitido; destinar la máxima inversión en política social real; supresión o reducción al mínimo del gasto innecesario y eliminación de las subvenciones a 'chiringuitos ideológicos'.

Consideran en Vox que el 99 por ciento del proyecto de presupuestos presentado por PP y Cs es de su autoría, con iniciativas suyas entre las que han señalado la Casa de Campo del Norte, el carril bici del eje Castellana-Recoletos, la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio de las Casas Consistoriales, el coto a las mafias de la venta ambulante, el instar al desalojo de edificios municipales okupados, las bonificaciones para las familias numerosas o el compromiso para que haya dotación presupuestaria destinada a realizar una auditoría de las 'subvenciones a dedo'.

"GUERRA POLÍTICA" A LA FRAVM

Vox señala a la FRAVM como una de sus líneas rojas, federación definida por el grupo municipal como "estandarte de los chiringuitos ideológicos que representan un subsidio a asociaciones manejadas por la izquierda, auténticos cuarteles de invierno". Han llegado incluso a declararle la "guerra política". En el proyecto de presupuestos se mantiene la subvención a la FRAVM con un total de 2 millones de euros.

La delegada de Participación Ciudadana, Silvia Saavedra (Cs), ha mantenido en todas las comisiones que continuarán con la subvención nominativa destinada a la FRAVM, tal y como se hacía en los gobiernos precedentes.

Mantendrán la subvención a la FRAVM porque hacen "un trabajo muy bueno y adecuado". "Si la mayoría democrática (del Pleno) cree en el trabajo de la FRAVM se va a mantener la colaboración con ellos", aseguraba a su vez la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs).

En Cs aclararon a Vox que sí están actuando ya contra la "presunta red clientelar de Carmena" y ponían como ejemplo que no se renovará el programa de economía social MARES, a lo que suman su apuesta por la concurrencia competitiva "para dar oportunidades a todas las asociaciones".

DINAMIZADORES

Saavedra sí ha confirmado a Vox que no renovarán los contratos de dinamización de los Foros Locales y del Observatorio de la Ciudad, figuras vistas por el grupo de Ortega Smith como la "oficina de contratación de amigos" del anterior Gobierno.

"No son necesarios 350 dinamizadores en los distritos", defendía días atrás el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal, que instó al Gobierno a reducir el número y que se quede con una cifra "más estrictamente imprescindible". Cuestiona la presencia de dinamizadores, por ejemplo, en los patios de colegio.

FOROS LOCALES

Saavedra ha confirmado que no se renovará el contrato de dinamización de los Foros Locales, de 690.000 euros, que expirará en junio, dado que se va a modificar el reglamento de estos órganos de participación para que dicha participación sea "neutral". La modificación ya ha comenzado al pasar por consulta pública. No incluirán a los dinamizadores "porque no es necesario".

Tampoco renovarán el contrato de dinamización del Observatorio de la Ciudad, de 132.000 euros, órgano que será rediseñado como herramienta de "rendición de cuentas".