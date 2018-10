Cs preguntará en el próximo Pleno por MadrEAT, la gestión de EMT, la plusvalía municipal y la Policía

Publicado 20/07/2018 12:39:48 CET

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid llevará una batería de preguntas y propuestas al próximo Pleno municipal, el último del presente curso político, entre los que destacan la gestión de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), MadrEAT, la plusvalía o la Policía Municipal.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa la portavoz de la formación, Begoña Villacís, quien ha alabado el "umbral de tolerancia bastante alto" de la Policía, ya que "comenzaron a negociar con personas que no tenían capacidad de negociación" y "han tenido que soportar que ediles les insulten y les dejen vendidos, que les equiparen con violencia etarra".

"Han tenido que aceptar tener un delegado de Seguridad que le gusta todo menos la Policía, y han tenido que aceptar reiteradas ofertas que son hasta insultantes... la gente tiene un límite, porque todo tiene un límite", ha apuntado.

Por otra parte, Villacís ha asegurado que "lo único que ha sabido hacer (Javier Barbero) es presionarlos". Sobre la denuncia anunciada por el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias contra los 222 policías que cogieron la baja en el Orgullo LGTBI, Villacís ha señalado que es "una muy mala manera de encarar negociación" del convenio colectivo.

En cuanto a la plusvalía municipal, Villacís ha recordado que "ya hay una sentencia judicial que dice al Ayuntamiento que tiene que devolver cien millones de euros en plusvalías municipales". "Esto no se le ha dicho a nadie, no informan, no cumplen con las mínimas garantías", ha criticado.

Así, en esta sentencia se indica, según Villacís, que "el régimen que utiliza Madrid para cobrar, la autoliquidación, no se puede utilizar". "Cs propuso que se cambiara de régimen y Ahora Madrid y PSOE votaron en contra", ha remachado.

Además, Ciudadanos pedirá una comparecencia por la "gestión de la EMT y de Madrid Calle 30". "Los datos de la EMT cada vez son peores... se habla mucho de cómo afrontar una situación de calidad del aire, y todo lo que se le ocurre a Ahora Madrid es hacer la vida más imposible", ha expresado.

Sobre MadrEAT, Cs ha criticado el concurso "intervencionista" que ha preparado Ahora Madrid para la celebración de esta feria de foodtrucks en Azca. "No lo han sacado porque el pliego hay que verlo... y es intervencionista", ha apuntado.